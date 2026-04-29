به گزارش خبرگزاری مهر، در آیینی با حضور استاندار گیلان و حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ۳۸۳ واحد مسکن روستایی (حمایتی) در سطح استان گیلان به صورت رسمی به بهره‌برداری رسید.

‌ هادی حق‌شناس استاندار گیلان در این مراسم که در شهرستان صومعه‌سرا برگزار شد، با اشاره به نقش بنیاد مسکن در تثبیت جمعیت روستایی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، اظهار کرد: تأمین مسکن مقاوم و ایمن برای قشر محروم و زحمت‌کش روستا، از اولویت‌های اصلی دولت و نظام اسلامی است که امروز با بهره‌برداری از این واحدها، گام بلندی در این مسیر برداشته شد.

‌وی با اشاره به جزئیات این طرح بزرگ افزود: از مجموع واحدهای مسکن حمایتی شاهد افتتاح آن‌ها هستیم، تعداد ۳۸۳ واحد مسکونی حمایتی متعلق به سال ۱۴۰۴ است که با همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان (حساب ۱۰۰ امام ره) به سرانجام رسیده است.

‌استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه سهم شهرستان صومعه‌سرا از این افتتاحیه متمرکز، ۲۵ واحد مسکن روستایی حمایتی است، بیان کرد: نهضت مسکن‌سازی در روستاها نه تنها موجب عدالت اجتماعی می‌شود، بلکه با نوسازی بافت‌های فرسوده، ایمنی هم‌استانی‌های عزیز در برابر حوادث طبیعی را تضمین می‌کند.

‌گفتنی است در این مراسم، کلید یکی از واحدهای مسکونی به صورت نمادین به خانواده‌ای روستایی واگذار و از تلاش‌های جهادی کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در تحقق این پروژه بزرگ قدردانی شد.