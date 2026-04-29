به گزارش خبرنگار مهر، نعمتالله ساکی، عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید کارشناسان توسعه آبزیپروری، مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره تعاونی گرمابی سیلاخور دورود از مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید ملکی استان خوزستان اظهار کرد: یک دوره آموزشی-ترویجی در این مرکز با هدف ارتقای دانش، بینش و مهارت کارشناسان و بهرهبرداران آبزیپروری استان برگزار شد.
تشریح عملی مراحل تکثیر مصنوعی ماهیان
وی ادامه داد: در این دوره، تمام مراحل تکثیر مصنوعی ماهیان از جمله حمل مولدین، انتقال به مرکز، تزریق هورمون و سایر فرآیندهای تخصصی، بهصورت عملی و گام به گام تشریح شد.
مسئول آموزش و ترویج شیلات استان لرستان گفت: پس از بازدید عملی، جلسهای در دفتر مدیریت مرکز تشکیل شد و به سؤالات تخصصی کارشناسان و بهرهبرداران پاسخ داده شد.
ساکی از یک توافق در این زمینه خبر داد و گفت: مسئول مرکز خوزستان با دعوت شیلات و اتحادیه گرمابی استان لرستان موافقت کرد و قول مساعد داد که به استان لرستان سفر کرده و استارت راهاندازی مرکز تکثیر کپورماهیان را در استان بزند.
لرستان؛ در مسیر خودکفایی در تولید بچه ماهی با کیفیت
مسئول آموزش و ترویج شیلات استان لرستان خاطرنشان کرد: این همکاری میتواند گام بلندی در جهت خودکفایی و تولید بچه ماهی با کیفیت در استان لرستان باشد.
وی ادامه داد: راهاندازی مرکز تکثیر کپور در لرستان، ضمن کاهش وابستگی به سایر استانها، زمینه توسعه پایدار آبزیپروری و اشتغالزایی در استان را فراهم خواهد کرد.
