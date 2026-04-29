حمله به ۱۳۰ هزار هدف غیرنظامی در ایران مصداق جرایم جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «میریانا اسپولیاریک» رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، صبح امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت با «کاظم غریب‌آبادی» معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی علیه ایران، به شمول حمله به صد و سی هزار هدف غیرنظامی، مسکونی، بیمارستان ها، مدارس و زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله حمله به مدرسه میناب، که مشخص شد با علم و قصد انجام شده، این اعمال را مصداق جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت دانست و بیان کرد: اگر این رفتارها نشانگر تمدنی است که غرب و آمریکا از آن دم می‌زنند و به دنبال تحمیل آن در چارچوب دمکراسی و حقوق بشر و سبک زندگی خود به سایر کشورها هستند، مردم جهان از این تمدن بیزارند.

وی افزود: امروز از حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه تنها اسمی باقی مانده و طرف متجاوز هیچ ارزشی برای این چارچوب‌ها قائل نیست. مجامع بین‌المللی نیز واکنش درخوری به این جنایات نشان ندادند و تجاوز غیر قانونی به ایران و انجام این جنایات جنگی را محکوم نکردند.

غریب‌آبادی با اشاره به حمایت برخی کشورهای منطقه از تجاوز نظامی علیه ایران با در اختیار قرار دادن قلمرو و امکانات و تاسیسات نظامی مستقر در این کشورها، خاطرنشان کرد: با ارائه این حمایت‌ها که مستند هم شده است، نمی‌توان برخی دولت‌های همسایه را دولت بی‌طرف محسوب نمود و آنها از لحاظ حقوقی بخشی از این تجاوز محسوب می‌شوند و ایران ناگزیر بود به تجاوزاتی که از مبدا این کشورها انجام می‌شود، پاسخ متناسب جهت دفع و رفع آن بدهد.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه بر انسجام و همبستگی مردم ایران در حمایت از نیروهای مسلح مقتدر در دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت و امنیت ملی ایران تأکید و تصریح کرد، دشمنان در ارزیابی مقاومت و ایستادگی مردم متمدن و ریشه‌دار ایران دچار اشتباه محاسباتی شدند.

غریب آبادی تاکید کرد: طرف‌های متجاوز، که بنا بر گفته خودشان از کشتار لذت می‌برند و به آن می‌بالند، بسیار نیازمند انذار مبتنی بر رعایت اصول قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی هستند. هر آنچه ایران انجام داده است، در راستای دفاع از خود و مردم سرزمین خود بوده است.

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم در این دیدار با تشریح اهداف سفرش به تهران و دیدار با مقام‌های کشورمان، بر لزوم رعایت اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی در منازعات مسلحانه بین‌المللی از سوی تمامی طرف‌ها تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم روند دیپلماسی و مذاکرات، شاهد پایان جنگ و برقراری صلح و ثبات و آرامش در منطقه باشیم.

گفتنی است، میریانا اسپولیاریک ایگر روز سه شنبه در راس هیاتی با استقبال رسمی مسئولان شهرستان آستارا وارد ایران شده و قرار است در سفر ۲ روزه در ایران، پس از بازدید از مراکز درمانی، بیمارستان ها و مکان هایی که در تهاجم نظامی دشمن در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده است با مسئولان ایران در خصوص همکاری و همیاری دیدار و گفت وگو کند.