به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: دشمنان بیمنطق و لجوج ایران در جریان تجاوز نظامی خردادماه همچنین، ایجاد آشوب و ناامنی در داخل کشور شکست خوردند و در مرحله سوم (تجمع نیروها و تجهیزات نظامی در منطقه و تهدید اقدام نظامی) نیز بدون تردید ناکام خواهند ماند.
وی افزود: ما خواهان جنگ نیستیم و نبودیم، اما بسیار خوب بلدیم از کشور و مردم خود دفاع کنیم. پاسخ ما به هر اقدام نظامی، قاطعانه و دردناک خواهد بود و حتی اقدام محدود نیز، پاسخی سخت و پشیمانکننده دریافت خواهد کرد.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه بیان کرد: دشمنان ما جنگ، تحریم، تهدید، خرابکاری و ترور را آزمودهاند، اما به اهداف خودشان نرسیدند و در هر مرحله شکست خوردند، امیدواریم این بار سر عقل بیایند و از اشتباهات گذشته درس بگیرند و با ایران و ایرانی با احترام صحبت کنند.
وی گفت: در حال حاضر، مذاکرهای با آمریکا در حال انجام نیست، اما پیامهایی با واسطه رد و بدل میشود. اگر ادعای مذاکره دارند، باید دست از تهدید بردارند. نتایج مذاکره نیز از قبل تعیین نمیشود.
غریب ابادی گفت: در چنین شرایطی (تهدید به اقدام نظامی)، اولویت اول ما آمادگی کامل برای دفاع از کشور است. حتی اگر شرایط برای مذاکره هم آماده می بود، با توجه به سابقه فریبکاری آمریکا، تهران آمادگی کامل خود را برای دفاع حفظ میکند.
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