به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دولت چهاردهم با شتابی کم‌سابقه دنبال شده است، گفت: ظرفیت تولید برق از این منابع در کمتر از دو سال ۳.۶ برابر کل دوره‌های گذشته افزایش یافته و برنامه‌ریزی برای دستیابی به ظرفیت ۷۰۰۰ مگاواتی در دستور کار قرار دارد.

علی‌آبادی با اشاره به روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور اظهار داشت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، توسعه این بخش با جدیت پیگیری شد و نتیجه آن افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از حدود ۱۲۵۰ مگاوات به بیش از ۴۵۰۰ مگاوات بوده است.

وی افزود: این میزان رشد به معنای افزایش ۳.۶ برابری ظرفیت نسبت به ابتدای دولت است و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور به حدود ۵ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود این سهم تا اوج بار تابستان به ۷ درصد افزایش یابد.

وزیر نیرو با تأکید بر تداوم فعالیت پروژه‌ها در شرایط خاص تصریح کرد: حتی در دوران جنگ نیز روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر متوقف نشد و پروژه‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت ملاحظات ایمنی ادامه یافت.

علی‌آبادی با اشاره به برنامه‌های سال جاری گفت: هدف‌گذاری ما برای اوج بار سال ۱۴۰۵ رساندن ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۷۰۰۰ مگاوات است که در این مسیر باید حدود ۲۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شود.

وزیر نیرو ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ ساختگاه فعال در کشور وجود دارد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تسهیل فرآیندها، تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها با سرعت بیشتری به بهره‌برداری برسند.