وزیر نیرو: احداث هر نیروگاه تجدیدپذیر به اندازه یک چاه نفت ارزش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی آبادی وزیر نیرو در مراسم آغاز بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی که صبح امروز سه شنبه انجام شد، گفت: امروز یک اتفاق مهم افتاد و مرکز پایش نیروگاه‌های تجدیدپذیر افتتاح شد که می‌تواند به صورت لحظه‌ای تولید این نوع نیروگاه‌ها را رصد کند.

وزیر نیرو با اشاره به تلاش مهندسان کشور برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های برق، اظهار داشت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بیش از ۴۵۰۰ مگاوات افزایش یافته است.

علی‌آبادی همچنین با بیان اینکه این اقدام به دستور رئیس جمهور انجام شده و متوقف نخواهد شد، گفت: امسال در محدوده ۵ هزار مگاوات قرار خواهیم گرفت و اکنون در دولت چهاردهم چندین برابر قبل کار در این حوزه انجام شده است.

وی با اشاره به شرایط سخت کار در پروژه‌های نیروگاهی، افزود: همکاران ما در حالی که در خطر هستند و حتی بمباران می‌شوند، در حال کار در ساختگاه‌ها هستند.

وزیر نیرو اضافه کرد: بر اساس آمارها، مقایسه انرژی تولید شده توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان بهمن ماه نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲۰۰ گیگاوات ساعت معادل ۸۳ درصد تولید انرژی این نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی در همین رابطه تصریح کرد: سهم انرژی تولید شده توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر قابل پایش ۶۳ درصد خورشیدی و ۲۸ درصد بادی است.