به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو،‌ محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان خبر داد.

طرزطلب در این مراسم که با حضور برخط عباس علی آبادی، وزیر نیرو برگزار شد، افزود: این میزان شامل بهره‌برداری از ۳۲۴ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۸۷۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف کشور است.

وی با اشاره به روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۴۵۰۰ مگاوات عبور کرده و امیدواریم طی روزهای آینده این میزان از ۴۷۰۰ مگاوات نیز فراتر رود.

طرزطلب خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این ظرفیت تاکنون حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

رئیس ساتبا با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی انجام شده ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید تا پیک مصرف برق به ۷ هزار مگاوات و تا پایان پیک به ۱۱ هزار مگاوات افزایش یابد، ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه است.

طرزطلب همچنین با تأکید بر توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس گفت: سال آینده سال نیروگاه‌های انشعابی، خانگی، صنعتی و کشاورزی خواهد بود و امیدواریم بتوانیم مردم را بیش از گذشته در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی مشارکت دهیم.

وی در پایان از حمایت‌های وزارت نیرو، وزیر نیرو، رئیس‌جمهور و سایر نهادهای کشور در پیشبرد برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قدردانی کرد.