به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به ترافیک سنگین در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال اظهار کرد: در پی افزایش حجم تردد و به‌منظور روان‌سازی عبور و مرور، محدودیت‌های ترافیکی در این محورها اعمال شده است.

وی افزود:بر همین اساس از ساعت ۱۸:۰۰ امروز(۹ اردیبهشت)، تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس ممنوع شده و این محور به‌همراه آزادراه تهران–شمال تا اطلاع ثانوی به‌صورت یک‌طرفه از مسیر (جنوب به شمال) مدیریت خواهد شد.

سرهنگ محبی تأکید کرد: این محدودیت‌ها با هدف تخلیه بار ترافیکی اجرا شده و تا عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت.

وی در پایان از رانندگان خواست برای تردد از مسیرهای جایگزین مانند محورهای هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت استفاده کنند.