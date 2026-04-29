به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت‌پناه عصر چهارشنبه در نخستین نشست کمیته پشتیبانی رسانه‌ای قرارگاه مساجد استان چهارمحال و بختیاری با تبریک سالگرد ولادت پرنور و سعادت ثامن الحجج امام رضا (ع) با اشاره به تأکیدات ریاست جمهوری اسلامی مبنی بر مسجد محور محلات، اظهار کرد: این موضوع خاصه با شکل‌گیری جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم موضوعیت پیدا کرد و به عنوان یک اولویت مهم در سرفصل کاری مدیران در دستور کار قرار گرفته است.

مسئول کمیته رسانه‌ای قرارگاه مساجد استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مسجد در مقاطع بحرانی باید محور عملیات‌ها در محلات قرار گیرد، ادامه داد: مسجد اگر برای محور قرار گرفتن در ساحت‌های رسانه‌ای و خبری و پشتیبانی محله در شرایط بحرانی آماده‌سازی شود، خیلی بهتر می‌توان بحران‌های احتمالی را در شرایط جنگی مدیریت و راهبری کرد که خوشبختانه این تمهیدات در قرارگاه کشوری مساجد دیده شده و در حال اجرا است.

حجت‌پناه تصریح کرد: ما در شرایط جنگی با کسانی به سر می‌بریم که به هیچ چارچوب اخلاقی پایبند نیستند و هر جنایتی از آنها بر می‌آید لذا باید محلات خودمان را با محوریت مساجد برای شرایط ویژه آماده کنیم.

وی بیان کرد: کمیته رسانه به دنبال آن است که در فرآیند مسجدمحور شدن فعالیت‌های محله، مرجعیت رسانه‌ای مسجد را محقق کند یعنی هر جا اهالی محله به دنبال دریافت خبر و اطلاعات باشند، مسجد به سوالات آنها پاسخ دهد و نیازها به اطلاع‌رسانی را برطرف کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هر یک از اعضای کمیته رسانه اعم از خبرگزاری‌ها و روابط عمومی‌های ادارات و نهادهای متناظر با موضوع مسجد، در این راستا می‌توانند کنش‌گری داشته باشند.

حجت‌پناه گفت: هر یک از نهادهای مرتبط با کمیته رسانه قرارگاه مسجد طبیعتاً ظرفیت‌هایی هم در شهرستان‌ها دارند که انتظار می‌رود پای کار بیاید و در این راستا، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان نیز می‌توانند کمک کننده باشند.

یادآور می‌شود در این نشست، هر یک از حاضران به بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای عملیاتی برای فعال کردن کمیته رسانه قرارگاه راهبری مساجد استان چهارمحال و بختیاری پرداختند.