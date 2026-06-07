به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری شامگاه یکشنبه در دیدار با حجتالاسلام حجتالله سروری مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه، از حضور وی در این مسئولیت ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: بهرهگیری از ظرفیت نیروهای متعهد، انقلابی، هنرمند و دغدغهمند میتواند به تقویت جایگاه مساجد و گسترش فعالیتهای فرهنگی در استان کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت رونقبخشی به مساجد، افزود: کانونهای فرهنگی هنری مساجد باید سهم و نقش برجستهای در قرارگاه مسجد بر عهده بگیرند و با برنامهریزی مناسب زمینه حضور گستردهتر نوجوانان و جوانان را در مساجد فراهم کنند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی فرصتی ارزشمند برای خدمت به دین، مردم و آبادانی خانههای خدا است و باید از این فرصت در مسیر رضای الهی و تقویت فعالیتهای فرهنگی و دینی استفاده شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای انسانی موجود در استان گفت: کرمانشاه از نیروهای جوان، توانمند و مستعد بسیاری برخوردار است و باید از این ظرفیتها برای ایجاد تحول، پویایی و نشاط بیشتر در مساجد بهره گرفت.
آیتالله غفوری در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور در مقطع کنونی، اظهار کرد: در وضعیت کنونی، همه مجموعههای فرهنگی و اجتماعی باید با همافزایی، تدبیر و تلاش مضاعف برای پیشبرد امور و حفظ انسجام جامعه تلاش کنند تا خللی در روند فعالیتها و برنامهها ایجاد نشود.
وی بر ضرورت نقشآفرینی بیشتر فعالان مسجدی تأکید کرد و گفت: هرچه حضور نیروهای مردمی و بچههای مسجد در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و دینی پررنگتر باشد، زمینه رفع بسیاری از مشکلات و کمبودها نیز فراهم خواهد شد.
امام جمعه کرمانشاه افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند فعالیتهای دلسوزانه، جهادی و مردمی در مساجد هستیم و کانونهای فرهنگی هنری میتوانند در این مسیر نقش تعیینکنندهای ایفا کنند.
وی با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت کانونهای مساجد در چارچوب قرارگاه مسجد، ابراز امیدواری کرد که آثار و برکات فعالیتهای فرهنگی و تربیتی این مجموعهها بیش از گذشته در سطح استان نمایان شود.
در این دیدار، حجتالاسلام حجتالله سروری مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه نیز گزارشی از برنامهها، ظرفیتها و اقدامات این مجموعه ارائه کرد.
وی با اشاره به توانمندیهای موجود در کانونهای مساجد استان، اظهار داشت: این مجموعه آمادگی دارد فعالیتها و برنامههای خود را در چارچوب قرارگاه مسجد گسترش داده و نقش مؤثرتری در حوزه فرهنگی و اجتماعی ایفا کند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه همچنین از حمایتهای نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه قدردانی کرد و خواستار برگزاری نشست شورای هماهنگی کانونهای مساجد به ریاست آیتالله غفوری و اعطای احکام اعضای شورا شد.
حجتالاسلام سروری خاطرنشان کرد: فعالان مسجدی و اعضای کانونهای فرهنگی هنری از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار هستند و با فعالتر شدن شورای هماهنگی کانونها ذیل قرارگاه مسجد، میتوان شاهد تحولات مثبت در مساجد و ارتقای فضای فرهنگی استان بود.
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