  1. سیاست
  2. مجلس
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۱

رسایی: با برخی گرانی‌ها مواجهیم که قابل کنترل است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز با برخی گرانی‌ها مواجهیم که قابل کنترل است؛ به‌ویژه در حوزه خودرو و مسائل مشابه، لازم است دستگاه‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

حجت‌الاسلام حمید رسایی، در حاشیه اجتماع بزرگ امام‌رضایی‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حضور مردم در گذشته شاید سالی چند بار اتفاق می‌افتاد، اما اکنون طی این دو ماه، شاهد پنجمین یا ششمین حضور طولانی‌مدت مردم در مسیرهای طولانی تهران و شهرستان‌ها هستیم. این یک برنامه ملی است. همچنین در طول ۶۰ شب گذشته مردم هر شب در میادین حضور داشتند و من نیز توفیق داشتم در بین آن‌ها باشم؛ کاملاً مشهود است که مردم خسته و ناامید نیستند.

وی افزود: البته مردم گلایه دارند. آن‌ها وظیفه خود را به‌خوبی انجام داده و با وجود مشغله‌های روزانه و تلاش برای تأمین رزق، هر شب در میدان حضور پیدا می‌کنند، اما از نبود نظارت کافی دستگاه‌ها ناراضی هستند.

رسایی ادامه داد: همچنان با برخی گرانی‌ها مواجهیم که قابل کنترل است؛ به‌ویژه در حوزه خودرو و مسائل مشابه، لازم است دستگاه‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

مجلس فعالیت خود را علنی آغاز کند

نماینده تهران با تأکید بر نقش مجلس، گفت: انتظار ما این است که جایی که باید صدای مردم باشد و بخشی از قدرت آن‌ها از طریق آن تبلور پیدا کند، یعنی مجلس، فعالیت خود را به‌صورت علنی آغاز کند. در حال حاضر کمیسیون‌ها و مجامع استانی به‌صورت محدود فعالیت می‌کنند که کافی نیست و نمی‌خواهیم صرفاً آمار جلسات ارائه شود، در حالی که صحن مجلس و ساختمان آن تعطیل است.

وی افزود: وقتی وزیری به مجلس می‌آید، باید پاسخگو باشد و جلسات باید همان کارکرد جلسات رسمی مجلس را داشته باشند. در غیر این صورت، ارائه گزارش محدود کفایت نمی‌کند.

کد مطلب 6815436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها