حجت‌الاسلام حمید رسایی، در حاشیه اجتماع بزرگ امام‌رضایی‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حضور مردم در گذشته شاید سالی چند بار اتفاق می‌افتاد، اما اکنون طی این دو ماه، شاهد پنجمین یا ششمین حضور طولانی‌مدت مردم در مسیرهای طولانی تهران و شهرستان‌ها هستیم. این یک برنامه ملی است. همچنین در طول ۶۰ شب گذشته مردم هر شب در میادین حضور داشتند و من نیز توفیق داشتم در بین آن‌ها باشم؛ کاملاً مشهود است که مردم خسته و ناامید نیستند.

وی افزود: البته مردم گلایه دارند. آن‌ها وظیفه خود را به‌خوبی انجام داده و با وجود مشغله‌های روزانه و تلاش برای تأمین رزق، هر شب در میدان حضور پیدا می‌کنند، اما از نبود نظارت کافی دستگاه‌ها ناراضی هستند.

رسایی ادامه داد: همچنان با برخی گرانی‌ها مواجهیم که قابل کنترل است؛ به‌ویژه در حوزه خودرو و مسائل مشابه، لازم است دستگاه‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

مجلس فعالیت خود را علنی آغاز کند

نماینده تهران با تأکید بر نقش مجلس، گفت: انتظار ما این است که جایی که باید صدای مردم باشد و بخشی از قدرت آن‌ها از طریق آن تبلور پیدا کند، یعنی مجلس، فعالیت خود را به‌صورت علنی آغاز کند. در حال حاضر کمیسیون‌ها و مجامع استانی به‌صورت محدود فعالیت می‌کنند که کافی نیست و نمی‌خواهیم صرفاً آمار جلسات ارائه شود، در حالی که صحن مجلس و ساختمان آن تعطیل است.

وی افزود: وقتی وزیری به مجلس می‌آید، باید پاسخگو باشد و جلسات باید همان کارکرد جلسات رسمی مجلس را داشته باشند. در غیر این صورت، ارائه گزارش محدود کفایت نمی‌کند.