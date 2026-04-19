شکایت حمید رسایی از روزنامه جوان رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست نادر کریمی قهدریجانی، اتهام ادعایی حمید رسایی مبنی بر افترا و توهین به حمید رسایی را مردود دانست و رأی به برائت محمدجواد اخوان، مدیرمسئول روزنامه جوان صادر کرد.

حمید رسایی در شکوائیه سال گذشته خود با اشاره به مطلبی با عنوان «مرجفون سیاسی بدتر از مزدور بیگانه و اراذل سیاسی» در این روزنامه، مدعی توهین‌آمیز بودن این مطلب علیه خود شده بود.

قاضی دادگاه در تشریح دلایل برائت، به دفاعیات مؤثر و محکمه‌پسند مدیرمسئول روزنامه جوان و وکیل مدافعش و نبود بینه شرعی و قانونی در خصوص شکوائیه اشاره نموده است.

شایان ذکر است که این رأی به رغم نظر متعارض نصف به‌ اضافه یک اعضای هیئت منصفه مطبوعات حاضر در جلسه دادگاه صادر شده است.