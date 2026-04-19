  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۱

شکایت حمید رسایی از روزنامه جوان رد شد

شکایت حمید رسایی از روزنامه جوان رد شد

دادگاه مطبوعات، شکایت مطروحه حمید رسایی علیه روزنامه جوان را وارد ندانست و مدیرمسئول روزنامه جوان را از اتهام توهین و افترا تبرئه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست نادر کریمی قهدریجانی، اتهام ادعایی حمید رسایی مبنی بر افترا و توهین به حمید رسایی را مردود دانست و رأی به برائت محمدجواد اخوان، مدیرمسئول روزنامه جوان صادر کرد.

حمید رسایی در شکوائیه سال گذشته خود با اشاره به مطلبی با عنوان «مرجفون سیاسی بدتر از مزدور بیگانه و اراذل سیاسی» در این روزنامه، مدعی توهین‌آمیز بودن این مطلب علیه خود شده بود.

قاضی دادگاه در تشریح دلایل برائت، به دفاعیات مؤثر و محکمه‌پسند مدیرمسئول روزنامه جوان و وکیل مدافعش و نبود بینه شرعی و قانونی در خصوص شکوائیه اشاره نموده است.

شایان ذکر است که این رأی به رغم نظر متعارض نصف به‌ اضافه یک اعضای هیئت منصفه مطبوعات حاضر در جلسه دادگاه صادر شده است.

کد مطلب 6805484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها