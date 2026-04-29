امیر سرتیپ دوم حمید صمیمیپور، فرمانده دژبان کل ارتش در حاشیه اجتماع بزرگ امامرضاییها، در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به اینکه دشمن آمریکایی صهیونی در روز ۹ اسفند حرکتی را انجام داد که همه مردم ایران را عزادار کرد و با ترور و شهادت رهبر عزیزمان، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای داغ بسیار بزرگی بر دل ما گذاشت اما از آنجایی که ما ملت امام حسین (ع) بوده و کشور ما کشور امام رضا(ع) است، میدانیم که برای چنین انسان بزرگی شهادت فیض عظیمی است.
وی افزود: ایشان از ابتدای انقلاب تا امروز همواره در سخنرانیهای خود به این موضوع اشاره داشتند و آرزوی رسیدن به این مقام را مطرح میکردند. وقتی به این موضوع فکر میکنم، با وجود سنگینی این داغ، اینگونه برداشت میکنم که این سعادت نصیب این فرمانده بزرگوار و رهبر ما شد.
فرمانده دژبان کل ارتش ادامه داد: همراه ایشان فرماندهانی همچون امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، سردار پاکپور، امیر سرلشکر نصیرزاده وزیر محترم دفاع و تعدادی از فرماندهان عالیرتبه نیز به شهادت رسیدند که این همزمانی را میتوان نشانهای از ولایتمداری آنها دانست و قطعاً شفیع مردم ایران خواهند بود.
وی بیان کرد: از سوی دیگر با توجه به وجود بارگاه حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در کشور، میتوان گفت که صاحب اصلی این سرزمین این بزرگواران هستند و رهبر ما نیز در مسیر ائمه اطهار(ع) حرکت کردند و شهادت را برگزیدند.
صمیمیپور با بیان اینکه بیش از ۵۰ روز از این واقعه میگذرد، متذکر شد: مردم در این مدت حماسه بزرگی خلق کردند و با حضور خود، پشتیبانی جدی از نیروهای مسلح داشتند و این موضوع موجب دلگرمی روزافزون ما به عنوان نیروهای نظامی شده است.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان در شرایط جنگی، مردم به پناهگاهها میروند، اما مردم ایران با درک شرایط، حضور در میدان را انتخاب کردند و این حضور به پشتوانهای قوی برای کشور تبدیل شد.
فرمانده دژبان کل ارتش ادامه داد: دشمن با دو مسئله اساسی مواجه شد؛ یکی حضور گسترده مردم در خیابانها و میادین سراسر کشور و دیگری موضوع تنگه هرمز که این دو عامل، محاسبات آنها را بر هم زد.
وی بیان کرد: امروز دشمن در شرایط استیصال قرار گرفته، از یک سو به دنبال اقدامات جدید است و از سوی دیگر پیشنهاد صلح و مذاکره مطرح میکند.
