یونس حمامی لالهزار، خاخام اعظم جامعه یهودیان ایران در حاشیه اجتماع بزرگ امامرضاییها در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درباره امام شهید مطالب بسیاری وجود دارد. از جمله لطف و توجهی که ایشان نسبت به اقلیتها داشتند. اقلیتها بهطور طبیعی جمعیت کمتری دارند و معمولاً یک مسئول، متناسب با جمعیت، زمان کمتری برای آنها اختصاص میدهد، اما ایشان در برنامهریزیهای خود نگاه ویژهای به اقلیتها داشتند.
وی افزود: حضور ایشان در منزل خانواده شهید عاشوری که در صداوسیما نیز پخش شد، نمونهای از این نگاه بود و رفتار ایشان در این دیدارها قابل توجه است، حتی در استفاده از پذیرایی و همراهی با خانوادهها.
خاخام اعظم جامعه یهودیان ایران ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، بحث دیه افراد غیرمسلمان بود که پیش از انقلاب در قانون اساسی به شکل دیگری وجود داشت. در سالهای پس از انقلاب، نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی تلاش کردند این موضوع به برابری برسد، اما با موانعی روبهرو میشد و در شورای نگهبان رد میشد.
وی بیان کرد: در نهایت، خود حضرت آقا با صدور حکم رهبری دستور دادند که دیه افراد اقلیتهای دینی معادل دیه فرد مسلمان باشد که این اقدام، نشاندهنده نگاه مبتنی بر عدالت و حقوق انسانی ایشان است.
حمامی لالهزار با تأکید بر اینکه این رویکرد نشاندهنده دیدگاه رهبر نسبت به همه اقشار جامعه است، متذکر شد: رهبر، تنها رهبر مسلمانان نیستند، بلکه رهبر همه ملت ایران هستند و با نگاهی باز به مسائل مینگرند.
وی افزود: این نگاه، در عمل قابل مشاهده است و برخلاف ادعاهای حقوق بشری برخی دیگر است که در عمل، اقداماتی مانند حمله به مدارس، بیمارستانها و اماکن مذهبی را شاهد هستیم، اما در اینجا این مفاهیم بهصورت عینی و واقعی قابل مشاهده است.
این عالم یهودی اظهار کرد: در زمان جنگ دیدیم که حتی به اماکن مقدس نیز رحم نشد؛ موضوعی که شاید بسیاری از شبکههای معاند فارسیزبان به آن اشاره نکردند.
وی افزود: از ابتدا رژیم صهیونیستی تلاش کرده خود را نماینده همه کلیمیان و یهودیان جهان معرفی کند، در حالی که یهودیت یک دین توحیدی با قدمتی بیش از 3 هزار سال است و صهیونیسم یک جریان سیاسی است که از اواخر قرن نوزدهم شکل گرفته و بیشتر جنبههای ملیگرایانه دارد و متأسفانه با سوءاستفاده از نام یهودیت این تبلیغات را انجام داده است.
خاخام اعظم جامعه یهودیان ایران ادامه داد: در همین جنگ نیز مشخص شد که آنها حتی برای اماکن مقدس یهودی نیز ارزشی قائل نیستند. هر مکان عبادتی که محل پرستش خدا باشد، محترم است، چرا که خداوند یکتاست و تفاوتی میان انسانها وجود ندارد.
وی بیان کرد: در ایام یکی از اعیاد مذهبی، همزمان با جشن خروج از مصر، قیام حضرت موسی(ع) و شکست فرعون، در روز ششم، کلیسایی که در یک کوچه بنبست و در منطقهای مسکونی قرار داشت و هیچ موقعیت نظامی نداشت، مورد حمله قرار گرفت و بهطور کامل تخریب شد و طومارهای تورات زیر آوار ماند.
حمامی لالهزار با اشاره به اقدامات انجامشده پس از این حادثه، متذکر شد: در اینجا لازم است از شهردار منطقه شش و همکارانشان قدردانی کنم که شخصاً حضور پیدا کردند و برای نجات طومارهای تورات از زیر آوار، قدمبهقدم کمک کردند تا این آثار بدون آسیب خارج شوند.
وی افزود: این اقدامات نشان داد که دشمنی آنها با ملت ایران است و فرقی نمیکند فرد یهودی، مسلمان یا ارمنی باشد. این موضوع، دروغ بودن بسیاری از شعارهای آنها را آشکارتر کرد.
خاخام اعظم جامعه یهودیان ایران در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه آن مکان مذهبی تخریب شد، اما با همکاریهایی که در حال انجام است، امیدواریم هرچه زودتر بازسازی شود.
