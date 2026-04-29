به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در آیین سی و هفتمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید و تجلیل از برگزیدگان پانزدهمین جشنواره کارفرمایان سلامت‌محور و خانه‌های بهداشت کارگری برتر استان با تبریک هفته کار و کارگر، اظهار داشت: به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در واحدهای کارگری علاوه بر اشغال فرصت‌های شغلی و دامن‌زدن به بیکاری جوانان استان، غیرقانونی است و تبعات ثانویه فرهنگی و اجتماعی نیز در پی دارد.

فعالیت ۳۴۴ تشکل کارگری و کارفرمایی در لرستان

وی با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۱۳۱ قانون کار بر اهمیت توسعه تشکل‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: در حال حاضر ۳۴۴ تشکل کارگری و کارفرمایی در سطح استان فعال هستند که از این تعداد، ۲۸۴ تشکل متعلق به حوزه کارگری و بازنشستگی و ۶۰ تشکل در بخش کارفرمایی سازماندهی شده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، همچنین به عملکرد حوزه‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: در بخش سخت و زیان‌آور تمامی پرونده‌ها به‌روزرسانی شده است و هیچ پرونده معطل‌مانده‌ای وجود ندارد که در این راستا ۳۳ جلسه کمیته بدوی با بررسی هزار و ۶۱۴ پرونده و هفت هزار و ۶۴۲ عنوان شغلی، همچنین هشت جلسه کمیته تجدیدنظر با بررسی ۶۹۳ پرونده و هزار و ۱۶۲ عنوان شغلی برگزار شده است.

انجام بیش از ۵ هزار بازرسی از کارگاه‌های تولیدی

توصیفیان، صیانت از نیروی کار و ارتقای ایمنی در محیط‌های تولیدی را از اولویت‌های اصلی برشمرد و در خصوص آمار بازرسی‌ها، عنوان کرد: پنج هزار و ۵۲۱ مورد بازرسی ادواری از کارگاه‌های استان، هزار و ۳۱۵ مورد بازرسی ویژه فنی و ایمنی، تشکیل و نظارت بر ۱۲۷ کمیته حفاظت فنی، ثبت هفت هزار و ۷۰۲ فعالیت، مجموعاً در حوزه بازرسی کار برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار صورت‌گرفته است.

وی با تقدیر از نگاه ویژه رئیس‌جمهور و وزیر تعاون به جامعه کارگری، بیان داشت: برای اولین‌بار شاهد افزایش حدود ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران بوده‌ایم که این یک گام تاریخی در راستای تقویت قدرت خرید آنان و پاسخ به تورم سال‌های گذشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، تصریح کرد: این تصمیم اصولی نه‌تنها باعث بهبود معیشت می‌شود؛ بلکه بارونق مصرف داخلی، محرک چرخه تولید و افزایش بهره‌وری در واحدهای صنعتی خواهد بود.

کارگران ستون‌های استوار تولید و توسعه کشور

توصیفیان، همچنین به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اشاره کرد و گفت: با همکاری تیم اقتصادی استان، ۵۲۱ هزار و ۴۲۵ خانوار در لرستان مشمول این طرح شده‌اند.

وی افزود: برای سهولت دسترسی مردم و تحقق عدالت محله‌ای، ۱۰ هزار و ۴۵ پایانه در سطح استان پیش‌بینی شده که شامل شش هزار و ۴۷۷ فروشگاه خرد و ۳۹۶ فروشگاه زنجیره‌ای است تا از تجمع جلوگیری شده و کالاها به‌سهولت در اختیار شهروندان قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تأکید بر ادامه راه شهیدان در سنگر اقتصادی، تصریح کرد: وحدت میان دولت، کارگر و کارفرما رمز عبور از چالش‌های اقتصادی و برافراشته ماندن پرچم تولید و ایمان در کشور است.

توصیفیان، افزود: کار در فرهنگ دینی و ملی ما به‌مثابه عبادت است و کارگران ستون‌های استوار تولید و توسعه کشور محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد این ایام فرصتی مغتنم برای تبیین جایگاه رفاه، مهارت‌آموزی و بهره‌وری در مسیر توسعه استان است.