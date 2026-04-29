جامعه کارگری در خط مقدم دفاع از اقتدار کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست بصیرتی و تبیینی هفته کارگر که با حضور تشکل‌های کارگری و جمعی از مسئولان در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان برگزار شد، بر نقش تعیین‌کننده جامعه کارگری در پایداری کشور و مقابله با تهدیدات دشمنان تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تقابل جبهه حق و باطل اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ولایت فقیه، انسجام ملی و اقتدار دفاعی توانسته تمامی توطئه‌های دشمنان را خنثی کند و در برابر فشارهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای ایستادگی موفقی داشته باشد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان افزود: دشمنان تصور می‌کردند با تضعیف ساختار مدیریتی و هدف قرار دادن فرماندهان، نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی خواهد شد، اما ساختار مستحکم مبتنی بر ولایت فقیه و همراهی مردم، این محاسبات را بی‌اثر کرد.

حسینی حضور گسترده مردم و حمایت آنان از نظام و نیروهای مسلح را یکی از مهم‌ترین عوامل شکست دشمن دانست و اظهار کرد: این همبستگی ملی که اقشار مختلف جامعه را با سلایق گوناگون در کنار هم قرار داده، نشانه‌ای روشن از پیوند مردم با انقلاب، وطن و ارزش‌های ملی است.

وی همچنین با اشاره به توان دفاعی کشور به‌ویژه در حوزه موشکی گفت: اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران امروز به سطحی رسیده که معادلات دشمنان را تغییر داده و آنان را در برابر قدرت بازدارندگی ایران ناتوان کرده است.

فرمانده سپاه نینوا خاطرنشان کرد: پیروزی در میدان نبرد تنها به میزان خسارت وارد شده نیست، بلکه تحقق اهداف راهبردی اهمیت دارد و دشمنان در دستیابی به اهداف خود علیه ایران ناکام مانده‌اند.