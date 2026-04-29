هلاکو: کارگران محور تولید و پشتوانه امنیت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر،ایوب هلاکو شامگاه چهارشنبه در دیدار با سردار حسینی، فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به جایگاه ارزشمند کارگران در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اظهار کرد: جامعه کارگری ستون اصلی تولید و از ارکان مهم پیشرفت کشور به شمار میرود و تلاش بیوقفه آنان نقش مستقیمی در پویایی اقتصاد ملی دارد.
وی افزود: کارگران با حضور مؤثر خود در عرصه تولید، نه تنها زمینه رشد اقتصادی را فراهم میکنند، بلکه با حمایت از آرمانهای انقلاب، رهبری و همراهی با نیروهای مسلح، در حفظ امنیت و اقتدار کشور نیز نقشآفرین هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هفته کارگر را فرصتی برای قدردانی از زحمات این قشر پرتلاش دانست و گفت: تجلیل از کارگران در واقع پاسداشت تلاش کسانی است که با همت و مسئولیتپذیری، موتور محرک تولید و توسعه کشور را روشن نگه داشتهاند.
در ادامه این دیدار، سید صادق شیرنگی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گلستان نیز با تأکید بر اهمیت توجه به مطالبات جامعه کارگری گفت: رونق تولید، پایداری اقتصادی و توسعه صنعتی هر جامعه به شکل مستقیم با وضعیت معیشتی، رفاهی و انگیزه کارگران ارتباط دارد.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار، باید بسترهای لازم برای حمایت از حقوق کارگران، افزایش بهرهوری و شکوفایی ظرفیتهای این قشر فراهم شود.
