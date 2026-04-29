۶۰ درصد شالیزارهای فریدونکنار مکانیزه نشاکاری شد

محمد معماریان در گفت وگو با خبرنگار مهر از پیشرفت قابل توجه عملیات نشاکاری در اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد و گفت: بخش عمدهای از کشت برنج امسال در فریدونکنار به پایان رسیده است.
معماریان با اشاره به وضعیت اراضی شالیزاری اظهار داشت: از مجموع ۶۰۲۲ هکتار زمین زیر کشت برنج در شهرستان، تاکنون حدود ۵۴۲۰ هکتار معادل بیش از ۹۰ درصد نشاکاری شده است.
وی افزود: شرایط مناسب آبوهوایی و آمادگی کشاورزان موجب شده روند کشت امسال با سرعت مطلوبی پیش برود و بخش قابل توجهی از عملیات در زمان مناسب انجام شود.
مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید برنج کشور تصریح کرد: برنج فریدونکنار به دلیل کیفیت بالا، عطر و طعم مطلوب و شرایط اقلیمی خاص منطقه، از محصولات شناختهشده و مورد توجه بازار مصرف است.
وی همچنین گفت: در سال جاری حدود ۶۰ درصد از عملیات نشاکاری بهصورت مکانیزه انجام شده که این موضوع در کاهش هزینهها، افزایش سرعت کار و بهبود بهرهوری نقش مهمی داشته است.
معماریان با بیان اینکه مکانیزاسیون به یکی از محورهای اصلی توسعه کشاورزی شهرستان تبدیل شده است، ادامه داد: استقبال کشاورزان از روشهای نوین نشاندهنده حرکت تدریجی بخش کشاورزی به سمت الگوهای مدرن و اقتصادیتر است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم شرایط جوی مناسب، عملیات نشاکاری در روزهای آینده در سطح شهرستان بهطور کامل به پایان برسد.
