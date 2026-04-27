ثبت نشاکاری ۱۲۵ هکتار برنج در نکا

ابوالقاسم پناهیدار گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه آیین آغاز نشاکاری مکانیزه برنج در روستای اطرب اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۵ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان زیر کشت برنج رفته که از این میزان، ۱۰۰ هکتار به‌صورت مکانیزه نشاء شده است.

وی با اشاره به اجرای این برنامه در قالب طرح «ایجاد شبکه ملی مزارع الگویی کشاورزی» افزود: توسعه نشاکاری مکانیزه یکی از راهبردهای اصلی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی نکا ادامه داد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ماشین‌آلات کشاورزی، علاوه بر تسریع در عملیات کاشت، موجب افزایش دقت و کاهش اتلاف منابع می‌شود.

پناهی با تأکید بر اهمیت حرکت به سمت کشاورزی نوین تصریح کرد: توسعه کشت مکانیزه می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و پایداری تولید در منطقه داشته باشد..

وی گفت: شهرستان نکا دارای ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی شالیزاری است و توسعه کشت مکانیزه در این سطح می‌تواند تأثیر قابل توجهی در افزایش تولید و کاهش هزینه‌های کشاورزان داشته باشد.