عملیات اجرایی تجهیز اراضی شالیزاری بابلسر و فریدونکنار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، حسن عنایتی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان در فرمانداری گفت: در سال گذشته حدود 1600 هکتار از اراضی این منطقه جهت مطالعه و بررسی اجرا و شناسائی شده است.

وی خاطر نشان کرد: از میزان فوق تنها 549 هکتار از اراضی شهرستان های بابلسر و فریدونکنار آماده بهره برداری و عملیات اجرائی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری آن با صرف 55 میلیارد ریال آغاز شده است.

وی افزود: اجرای 336 هکتار از اراضی روستاهای " مشریکلا و فرم " از اعتبارات بانک جهانی تامین شده و اجرای 183 هکتار از این اراضی را مدیریت آب و خاک استان بر عهده دارد.

عنایتی با بیان اینکه تاکنون تجهیز و نوسازی شالیزاری در سطح 340 هکتار از اراضی این منطقه انجام گرفته است تصریح کرد: از سال 80 تاکنون هیچ پروژه تجهیز و نوسازی شالیزاری در این منطقه صورت نگرفته و اجرای این پروژه از سال جاری آغاز شده است.

وی یکی از اهداف و برنامه های مهم سازمان در ارتباط با طرح را جهت آماده سازی زیرساختار اراضی و افزایش بهره برداری از اراضی و استفاده بهینه از اراضی و افزایش راندمان تولید و آبیاری از طریق امکانات کشت دوم اراضی دانست.

به گفته وی، اجرای این طرح و مکانیزاسیون کشاورزی، کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد بهره برداران را به همراه خواهد داشت.

عنایتی گفت: شهرستان های بابلسر و فریدونکنار یکی از قطب های مهم تولید برنج در سطح استان بوده که در ارتباط با پرورش رتون(کشت مجدد برنج) دارای جایگاه ویژه و ممتاز در استان است.