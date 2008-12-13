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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۶

عملیات اجرایی تجهیز اراضی شالیزاری بابلسر و فریدونکنار آغاز شد

عملیات اجرایی تجهیز اراضی شالیزاری بابلسر و فریدونکنار آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جهاد کشاورزی بابلسر و فریدونکنار از آغاز عملیات اجرایی تجهیز اراضی شالیزاری این شهرستان از امروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، حسن عنایتی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان در فرمانداری  گفت: در سال گذشته حدود 1600 هکتار از اراضی این منطقه جهت مطالعه و بررسی اجرا و شناسائی شده است.

وی خاطر نشان کرد: از میزان فوق تنها 549 هکتار از اراضی شهرستان های بابلسر و فریدونکنار آماده بهره برداری و عملیات اجرائی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری آن با صرف 55 میلیارد ریال آغاز شده است.

وی افزود: اجرای 336 هکتار از اراضی روستاهای " مشریکلا و فرم " از اعتبارات بانک جهانی تامین شده و اجرای 183 هکتار از این اراضی را مدیریت آب و خاک استان بر عهده دارد.

عنایتی با بیان اینکه تاکنون تجهیز و نوسازی شالیزاری در سطح 340 هکتار از اراضی این منطقه انجام گرفته است تصریح کرد: از سال 80 تاکنون هیچ پروژه تجهیز و نوسازی شالیزاری در این منطقه صورت نگرفته و اجرای این پروژه از سال جاری آغاز شده است.

وی یکی از اهداف و برنامه های مهم سازمان در ارتباط با طرح را جهت آماده سازی زیرساختار اراضی و افزایش بهره برداری از اراضی و استفاده بهینه از اراضی و افزایش راندمان تولید و آبیاری از طریق امکانات کشت دوم اراضی دانست.

به گفته وی، اجرای این طرح و مکانیزاسیون کشاورزی، کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد بهره برداران را به همراه خواهد داشت.

عنایتی گفت: شهرستان های بابلسر و فریدونکنار یکی از قطب های مهم تولید برنج در سطح استان بوده که در ارتباط با پرورش رتون(کشت مجدد برنج) دارای جایگاه ویژه و ممتاز در استان است.

کد مطلب 799833

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