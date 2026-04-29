به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شعیبی شامگاه چهارشنبه با حضور در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه مصرف شیر خشک سالانه ۷۲ میلیون قوطی است، بیان کرد: میزان مصرف در برخی استان ها زیاد و در برخی کم است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط جنگی و عید نوروز نگرانی بابت مسیر انتقال و شیرخشک در کشور وجود داشت، ادامه داد: خوشبختانه از دورترین نقاط کشور تا مرکز زنجیره شیرخشک کاملا تامین بوده است.

مدیر کل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو از عملکرد شرکت های تولید و پخش تقدیر کرد و افزود: بدون وقفه کار تولید و پخش شیرخشک به خوبی در کشور انجام شده است.

شعیبی وضعیت شیرخشک را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: امیدواریم با رسیدن مواد اولیه در ماه های بعدی نیز شاهد ثبات در بازار شیر خشک باشیم.

وی با تاکید به اینکه قیمت شیر خشک در کشورهای اطراف سه برابر ایران است، اضافه کرد: این موضوع چالش قاچاق معکوس را ایجاد کرده و از ایران به دیگر کشورها شیرخشک قاچاق می شود که برای پیشگیری باید قدری نظارت ها افزایش یابد که توزیع آن با کد ملی برای نوزاد آن زیر دو سال همچنان ادامه دار است.