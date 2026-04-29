به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیران کل و معاونان فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه ۲ کشور شامگاه چهارشنبه با محوریت برنامهریزی جشنوارههای رسانهای، به میزبانی شهرستان چالوس برگزار شد.
در این نشست که با حضور فرمانداران چالوس و نوشهر، مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و جمعی از مسئولان برگزار شد، موضوعات مرتبط با برگزاری جشنوارههای رسانهای مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، حاضران درباره هماهنگیها و برنامهریزیهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویدادها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
فرماندار شهرستان چالوس در این نشست با اشاره به اهمیت نقش مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: مدیران این حوزه با وجود محدودیت امکانات، مسئولیتهای گستردهای در حوزه فرهنگ بر عهده دارند.
یحیی یوسفپور با تأکید بر ضرورت ثبت و انعکاس رویدادهای مهم، افزود: آنچه امروز در جامعه جریان دارد، باید بهدرستی برای آیندگان روایت و ماندگار شود و این مسئولیت بر عهده متولیان فرهنگی است.
وی همچنین بر لزوم اطلاعرسانی اقدامات و فعالیتها از طریق بسترهای رسانهای و شبکههای اجتماعی تأکید کرد.
در پایان این نشست، از پوستر «جشنواره آسمان هشتم»، پوستر سومین جشنواره منطقهای رسانهای شمال کشور و نیز پوستر دهمین جشنواره رسانهای مازندران رونمایی شد.
