نمایش عظیم اقتدار «جانفدایان ایران امام رضایی» در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش عظیم اقتدار «جانفدایان ایران امام رضایی» همزمان با سراسر کشور و میلاد باسعادت امام رضا (ع) و دهه کرامت
با حضور سردار رزمجو مشاور فرمانده کل سپاه و جمعی از مسئولان شهرستانی در گناوه برگزار شد.
این مراسم که اقشار مختلف مردم، نیروهای بسیجی و برخی از مدیران حضوری پرشور داشتند ، جلوهای از همدلی، انسجام و آمادگی نیروهای شرکتکننده را به نمایش گذاشت.
در این آیین، یگانهای حاضر با اجرای برنامههای منظم و نمایش توانمندیهای میدانی، آمادگی و اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.
خوشامدگویی و تقدیر فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گناوه از حضور مردم و نیروها و مهمانان، سخنرانی سردار رزمجو ، اجرای سرود از بخش های این مراسم بود.
این مراسم در فضایی باشکوه و منظم برگزار شد و در پایان، نیروهای حاضر در میدان با اجرای رژه حماسی و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، بر ادامه مسیر خدمت و ایستادگی تأکید کردند.
