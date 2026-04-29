نمایش عظیم اقتدار «جانفدایان ایران امام رضایی» در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش عظیم اقتدار «جانفدایان ایران امام رضایی» همزمان با سراسر کشور و میلاد باسعادت امام رضا (ع) و دهه کرامت

با حضور سردار رزمجو مشاور فرمانده کل سپاه و جمعی از مسئولان شهرستانی در گناوه برگزار شد.

این مراسم که اقشار مختلف مردم، نیروهای بسیجی و برخی از مدیران حضوری پرشور داشتند ، جلوه‌ای از همدلی، انسجام و آمادگی نیروهای شرکت‌کننده را به نمایش گذاشت.



در این آیین، یگان‌های حاضر با اجرای برنامه‌های منظم و نمایش توانمندی‌های میدانی، آمادگی و اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

خوشامدگویی و تقدیر فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گناوه از حضور مردم و نیروها و مهمانان، سخنرانی سردار رزمجو ، اجرای سرود از بخش های این مراسم بود.



این مراسم در فضایی باشکوه و منظم برگزار شد و در پایان، نیروهای حاضر در میدان با اجرای رژه حماسی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر ادامه مسیر خدمت و ایستادگی تأکید کردند.