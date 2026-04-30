به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرافضلی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامههای دهه کرامت در استان اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه کرامت از میلاد حضرت معصومه(س) تا میلاد امام رضا(ع)، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، اجتماعی و خدمترسانی با شعار «ایران امام رضا» در سراسر استان اجرا شد.
وی افزود: در این ایام، ۴۷ عنوان برنامه در قالب ۳۸۸ برنامه متنوع در ۱۴ شهرستان گلستان برگزار شده و همچنان بخشی از این برنامهها ادامه دارد.
میرافضلی با اشاره به برخی از مهمترین برنامهها گفت: برگزاری آیین «بیرق رضوی» با برافراشتن پرچم متبرک در میادین شهرها، اجرای سرودهای ویژه میلاد حضرت معصومه(س)، تکریم خانوادههای شهدا بهویژه شهدای «جنگ رمضان»، برپایی پاتوقهای کتاب به مناسبت روز جهانی کتاب، برگزاری میزهای خدمت تخصصی در حوزههای حقوقی، پزشکی و روانشناسی، تجلیل از نخبگان علمی و اجرای پویش «نسل رضوی» از جمله این برنامهها بوده است.
وی ادامه داد: همچنین طرح «ایران جوان، شکوه مادری» برای تکریم مادران دارای چند فرزند و حضور خادمیاران در زایشگاههای استان از دیگر اقدامات شاخص این ایام به شمار میرود.
مدیر کانونهای خدمت رضوی گلستان با اشاره به اجرای برنامه «زیر سایه خورشید» گفت: کاروانهای خدام حرم رضوی با پرچم متبرک امام رضا(ع) از دوم اردیبهشتماه در قالب دو کاروان و با اجرای بیش از ۵۰ برنامه در استان حضور یافته و به ارائه خدمات فرهنگی و معنوی پرداختند.
وی با تأکید بر ظرفیت عظیم حضور امام رضا(ع) در کشور افزود: بهرهگیری صحیح از این ظرفیت میتواند زمینهساز تقویت همبستگی، امیدآفرینی و انسجام ملی در جامعه باشد و سیره رضوی محور مهمی در این مسیر است.
میرافضلی به فعالیت مستمر شبکه خادمیاری رضوی اشاره کرد و گفت: این شبکه از سال ۱۳۹۵ با هدف توسعه خدمترسانی و ترویج فرهنگ رضوی شکل گرفته و امروز با بیش از ۶ هزار خادمیار و یاور رضوی در قالب کانونهای عمومی و تخصصی در سراسر استان فعالیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۲۷۰ کانون محلی و ۱۵۰ کانون تخصصی در گلستان فعال هستند که علاوه بر اجرای برنامههای فرهنگی، در حوزه شناسایی و حمایت از نیازمندان، بهویژه افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، نقش مؤثری ایفا میکنند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی گلستان تأکید کرد: مردمی بودن این شبکه، امکان شناسایی دقیق نیازمندان در محلات را فراهم کرده و خدمات متنوعی از کمکهای معیشتی تا مشاورههای تخصصی به جامعه هدف ارائه میشود.
