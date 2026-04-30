۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز بعدازظهر و شب افزایش بادهای غربی و تلاطم دریا در هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با گذر ابرو در برخی نقاط غربی و ارتفاعات استان، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران وجود دارد.

حمزه نژاد افزود: بعدازظهر افزایش بادهای غربی موجب متلاطم شدن دریا می‌شود و بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل و جزایر و پاره‌ای نقاط دور از ساحل، دور از انتظار نیست.

وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان به ویژه بنادر غربی، صورت گیرد.

حمزه نژاد افزود: دمای استان بین ۱ تا ۳ درجه در نوسان است.

