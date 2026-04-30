به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام مرکز پیشبینی ادارهکل هواشناسی گلستان، بررسی دادههای دمایی ایستگاههای هواشناسی نشان میدهد کمینه دمای پارک ملی گلستان به ۱۰.۳ درجه سانتیگراد رسیده و در همین بازه زمانی، شهرستان مراوهتپه با ثبت دمای ۱۰.۲ درجه سانتیگراد، خنکترین نقطه استان بوده است.
در مقابل، اینچهبرون با ثبت دمای ۱۸ درجه سانتیگراد بهعنوان گرمترین شهرستان گلستان در روز گذشته معرفی شد.
همچنین حداقل دمای هوای شهر گرگان در صبح امروز پنجشنبه ۱۲.۸ درجه سانتیگراد گزارش شده و پیشبینی میشود دمای این شهر در گرمترین ساعات روز به حدود ۱۶ درجه سانتیگراد برسد.
بر اساس این گزارش، سایر ایستگاههای هواشناسی استان نیز دماهای حداقلی نسبتاً نزدیک به هم را تجربه کردند؛ بهطوریکه آققلا ۱۳ درجه، اینچهبرون ۱۳.۵ درجه، بندرگز ۱۲.۷ درجه، بندرترکمن ۱۲.۸ درجه، علیآباد ۱۱.۹ درجه، گنبدکاووس ۱۲.۶ درجه، مینودشت ۱۱ درجه، هاشمآباد ۱۱.۲ درجه، کردکوی ۱۲.۴ درجه، کلاله ۱۲.۱ درجه و کارکنده ۱۲.۲ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
این وضعیت دمایی نشاندهنده تداوم هوای خنک بهاری در سطح استان گلستان است؛ شرایطی که به گفته کارشناسان هواشناسی، در روزهای ابتدایی اردیبهشتماه طبیعی و قابل انتظار است.
