تشریح وضعیت ترافیکی و جوی جاده های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا افزود: در آزادراه قزوین-کرج-تهران، حدفاصل پل فردیس تا شهرک جهان‌نما، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی، افزود: محورهای شمالی کشور در ارتفاعات با مه‌گرفتگی همراه هستند. همچنین در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گلستان، مازندران، گیلان و خراسان شمالی بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

وی درباره محورهای مسدود نیز گفت: محور قدیم بستان‌آباد-میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین سه‌راهی ترکمان‌چای–سه‌راهی آجی‌می انجام می‌شود. همچنین محور میانه-بستان‌آباد نیز مسدود بوده و تردد از کنارگذر پل صورت می‌گیرد.

سرهنگ قلی‌نیا اضافه کرد: محور پاتاوه-دهدشت نیز به عنوان مسیر غیرشریانی مسدود است.

وی خاطرنشان کرد: برخی محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه-تویسرکان، سروآباد-پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت-پادنا و وازک-بلده همچنان مسدود هستند.