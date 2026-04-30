۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در شادگان کشف شد

شادگان - فرمانده انتظامی شادگان از توقیف یک دستگاه کامیونت ایسوزو حامل چهار هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله عشیری بیان کرد: مأموران کلانتری ۱۲ دارخوین شادگان در حین گشت‌زنی زنی در محور مواصلاتی آبادان - دارخوین به یک دستگاه کامیونت ایسوزو مشکوک و به‌منظور بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی مذکور مقدار چهار هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر و همراه پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شادگان با اشاره به اینکه ارزش سوخت قاچاق شده به میزان پنج میلیارد ریال است به متخلفان هشدار داد: افرادی که بخواهند به صورت غیرقانونی اقدام به قاچاق کالا کنند با برخورد قاطع پلیس روبرو خواهند شد.

کد مطلب 6815911

