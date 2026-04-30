صادرات ۹ هزار و ۵۴۶ تُن سیب از شهرستان مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خرسندی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، مجموع وزنی صادرات سیب از مراغه به کشورهای مختلف جهان طی سال ۱۴۰۴ منتهی به فروردین امسال را ۹ هزار و ۵۴۶ تن اعلام کرد و افزود: سیب مراغه صدرنشین صادرات انواع محصولات کشاورزی شهرستان مراغه است.

وی میزان رشد صادرات سیب از مراغه طی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ را بیش از ۴۱ درصد اعلام و اظهار کرد: این آمار نسبت به سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۹ و ۴۱ درصدد رشد نشان می دهد که طی سال ها و دهه های اخیر رقمی خیره کننده و بزرگ محسوب می شود.

خرسندی تقویت واحد قرنطینه گیاهی، استقرار واحد قرنطینه جهاد کشاورزی در گمرک مراغه، برگزاری جلسات مشترک با گمرک و صادرکنندگان و برگزاری جشنواره‌های تخصصی و ترویجی را از مهمترین عوامل توسعه و افزایش صادرات محصول سیب مراغه بیان کرد و بر تداوم این سیاست ها و تقویت جشنواره های فرهنگی و ترویجی در این زمینه طی سالجاری تاکید کرد.

وی اهمیت مراغه در اقتصاد کشاورزی آذربایجان شرقی و شمال غرب ایران را بسیار وسیع و تعین کننده خواند و یادآور شد: ظرفیت بالای تولید سیب در مراغه، امکان تحول در بخش صادرات کشاورزی منطقه را فراهم می کند که باید از این فرصت بسیار مناسب برای توسعه اقتصادی منطقه استفاده کرد.

خرسندی، توسعه و دست یابی به آمار و ارقام بالاتر در صادرات محصول سیب مراغه را نیازمند حمایت از صادرکنندگان و توسعه زیرساخت‌های صادراتی در شهرستان دانست و خواستار حمایت های ویژه دولت و مجلس در این رابطه شد.

سیب مراغه آمیزه ای از اصالت مردمان و طراوت دامنه های مرتفع سهند است

وی سیب مراغه را به عنوان نماد و شناسنامه این دیار کهن که کیفیت آن جهانشمول شده است، معرفی و اضافه کرد: سیب مراغه آمیزه ای از اصالت مردمان و طراوت دامنه های مرتفع سهند است که طبیعت زیبای منطقه و تلاش بهره برداران آن را به خانه های مردم ایران و بلکه سراسر جهان هدیه می دهد.

خرسندی ادامه داد: محصول سیب شهرستان مراغه از نظر تولید، حجم اراضی باغی و عرضه در بازارهای داخلی و خارجی به لحاظ کیفیت ممتاز شهره عام و خاص است که بیشتر به دلیل طبیعت و جغرافیای خاص این منطقه می باشد و اغلب باغات آن در ارتفاع بالاتر نسبت به باغات سیب سایر نقاط کشور قرار داشته و همین موضوع خوش طعمی و کیفیت غذایی آن را افزایش داده است.

به گفته وی به دلیل محصول باکیفیت سیب مراغه و خاصیت ماندگاری طولانی آن، صنعت سردخانه محصولات کشاورزی نیز در مراغه از رونق خاصی برخوردار است، به طوری که اکنون بیش از ۵۰ درصد سردخانه های آذربایجان شرقی در این شهرستان مستقر است.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه یادآور شد: کیفیت مطلوب سیب مراغه به حدی است که می توان آنرا پس از برداشت در اوایل فصل پاییز، تا نوروز نیز نگهداری کرد.