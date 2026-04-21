به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خرسندی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران، برنامه ریزی و هدف گذاری برای افزایش صادرات از واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی را باعث جهش قابل توجه در صادرات این محصولات طی ۲ سال اخیر عنوان کرد و افزود: مراغه با دارا بودن بیش از ۱۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و ۱۱۲ هزار هکتار مرتع یکی از مناطق مهم اقتصادی ایران و آذربایجان شرقی است و سهم قابل توجهی در تولید محصولات راهبردی دارد.

وی مجموع اراضی زراعی و باغی شهرستان مراغه را به ترتیب ۷۴ و ۲۶ هزار هکتار اعلام و اضافه کرد: این ظرفیت ها در حوزه کشاورزی موجب شده بیشتر ساکنین این شهرستان به کار کشاورزی اشتغال داشته باشند و مراغه به عنوان یک شهر فلاحت پیشه شناخته شود.

خرسندی با اشاره به آمارهای ثبت شده در حوزه صادرات محصولات کشاورزی مراغه، گفت: آخرین آمار این بخش نشان می دهد صادرات محصولات کشاورزی در دو سال گذشته و بین سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش چشمگیری داشته است.

به گفته وی میزان صادرات محصولات کشاورزی مراغه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ با رشد قابل ملاحظه به مقدار ۹ هزار و ۴۳۷ تن رسید و این رشد در سال ۱۴۰۴ به صورت جهشی به عدد ۱۶ هزار و ۳۱۳ تن رسید که در تاریخ صادرات محصولات کشاورزی مراغه رقم بی سابقه ای است.

خرسندی ادامه داد: مقایسه صادرات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که صادرات این بخش در سال گذشته نسبت به سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به میزان ۲.۵۸ برابر و ۲.۷۴ برابر رشد داشته است.

وی با بیان اینکه مراغه جایگاه نخست در تـولید سیب درختی، عسل و ماهـی سردآبی در آذربایجان شرقی را دارد، افزود: اکنون ۵۲ درصد محصول سیب آذربایجان شرقی با تولید سالانه ۲۷۰ هزار تن در اختیار مراغه است و از مجموع تولید چهار میلیون تن از این محصول در ایران، مراغه ۶.۷۵ درصد را به خود اختصاص داده است.

خرسندی توجه به صادرات سیب مراغه را یکی از اولویت های جهاد کشاورزی عنوان و اضافه کرد: بر اساس آمارهای وزارتخانه سیب به عنوان یکی از تولیدات عمده شهرستان در سال ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری در صادرات داشته است و مقدار صادرات این محصول معادل یکهزار و ۲۷۲ تن بود که رشد بیش از سه برابری نسبت به سال ۱۴۰۲ را نشان می دهد.