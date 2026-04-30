لزوم تقویت پدافند غیرعامل و پایداری خدمات عمومی در دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح پنجشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل شهرستان دیلم با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان بهویژه رهبر انقلاب، سرداران، نیروهای نظامی، مردم بیگناه، دانشآموزان مدرسه میناب و دو شهید دولت چهاردهم، بر لزوم ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات تأکید کرد.
فرماندار دیلم با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل همواره موضوعی راهبردی بوده است، اما در دو جنگ گذشته اهمیت آن بیش از پیش آشکار شد و باید همواره با سناریوهای مختلف برای مقابله با تهدیدها آماده باشیم.
وی افزود: در شهرستان دیلم در مقایسه با برخی مناطق دیگر، کمترین مشکل را داشتیم، با این حال این شهرستان بیش از ۳۰ مرتبه مورد تهاجم قرار گرفت و همین موضوع ضرورت آمادهباش دائمی را دوچندان میکند.
فرماندار دیلم با بیان اینکه در حوزههای نظامی و غیرنظامی اقدامات نسبتاً خوبی در زمینه پدافند غیرعامل انجام شده است، اظهار کرد: در بخشهای مختلف، تلاش شده است آسیبپذیری زیرساختها کاهش یابد و خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.
کاظمی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خسارتها و صدمات ناشی از جنگ را برآورد و بررسی کرده است و در صورت تأیید اسناد، خسارات به افراد آسیبدیده پرداخت خواهد شد.
وی بر همکاری همه دستگاهها با نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: همکاری لازم با نیروهای نظامی برای افزایش هماهنگیها و ارتقای سطح آمادگی در حال انجام است و باید تقویت شود.
فرماندار دیلم تأمین اقلام اساسی و استمرار خدمات عمومی را از اولویتهای مدیریت شهرستان در دوران جنگ رمضان عنوان کرد و افزود: در این ایام خدمات درمانی بدون وقفه و مشکل به مردم ارائه شد و هیچگونه اختلال جدی در این حوزه رخ نداد.
کاظمی با اشاره به وضعیت بنادر و فعالیتهای اقتصادی منطقه بیان کرد: در روزهای جنگ، بیش از ۶۵ فروند لنج در شهرستان دیلم تخلیه شدند و روند تأمین نیازهای اساسی مردم دچار وقفه نشد.
وی ادامه داد: فرایند آموزش برای دانشآموزان نیز بهصورت مجازی در حال انجام است تا وقفهای در روند تحصیلی ایجاد نشود و آموزش و پرورش بتواند مأموریت خود را در شرایط جنگی نیز دنبال کند.
فرماندار دیلم با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدهای نوظهور، گفت: دقت لازم در مقابله با تهدیدات بیولوژیک باید مدنظر همه دستگاهها باشد و برنامهریزیها در این حوزه با جدیت دنبال شود.
کاظمی در پایان تصریح کرد: اینجنگ به ما آموزش داد که باید در همه زمینهها آماده باشیم و تدابیر لازم را برای حفظ پایداری و استمرار آرامش و زندگی عادی مردم اتخاذ کنیم.
بوشهر- فرماندار دیلم بر تقویت پدافند غیرعامل و پایداری خدمات عمومی در این شهرستان تاکید کرد.
نظر شما