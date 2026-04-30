قیمت نفت برنت وارد فاز جدیدی از نوسان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار جهانی نفت در شرایطی وارد فاز جدیدی از نوسان شده که همزمان چند عامل ژئوپلیتیکی و ساختاری بر سمت عرضه فشار وارد کرده‌اند. تشدید محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده، محدودیت‌های عبور و مرور در تنگه هرمز و تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از اوپک، مجموعه‌ای از ریسک‌ها را شکل داده که به گفته تحلیلگران می‌تواند قیمت‌های نفت را در سطوح بالاتر تثبیت کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت راه‌حلی دیپلماتیک در دسترس قرار گیرد.

گفتنی است، در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت WTI با رشد ۲.۳۳ درصدی به ۱۰۹.۳۷ دلار در هر بشکه رسیده است. نفت برنت نیز ۴.۹۱ درصد افزایش داشته و در هر بشکه ۱۲۳.۸۳ دلار قیمت خورده است. باید اشاره داشت که نفت برنت تا بامداد امروز سطح ۱۲۶ دلاری را نیز تاچ کرده بود اما اکنون اندکی از این شتاب رشد کاسته شده است.

قیمت نفت کوربان ابوظبی ۳.۴۰ درصد افت کرده و به ۱۰۹.۶۱ دلار در هر بشکه رسیده است. قیمت نفت عمان اما ۲.۲۴ درصد بالا رفته و ۱۰۵.۸۰ دلار را لمس کرده است. قیمت نفت اوپک نیز با رشد ۱.۶۹ درصدی به ۱۰۹.۴۴ دلار در هر بشکه رسیده است.

در این بین، قیمت نفت ایران نیز افزایشی بوده و سطوح بالا را حفظ کرده است. نفت سبک ایران در بازه قیمتی ۱۰۸.۱۵ تا ۱۱۰.۰۵ دلار متغیر است و نفت سنگین ایران نیز در بازه ۱۰۶.۲۵ تا ۱۰۷.۹۰ دلار قیمت خورده است.

قیمت نفت روز پنجشنبه پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تشدید محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده، به روند صعودی خود ادامه داد. این اقدامات نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه نفت از منطقه خاورمیانه را تشدید کرده و همزمان اعلام خروج امارات از اوپک نیز به‌عنوان یک شوک ساختاری به بازار تلقی شده است. قیمت بنزین نیز همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد و انجمن AAA میانگین قیمت ملی آن را ۴.۲۲۹ دلار گزارش کرده است.