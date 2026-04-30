به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش می کند تبعات جنگ افروزی علیه ایران را در سطح کشورش کم اهمیت نشان دهد قیمت ها در آمریکا به ویژه در بخش سوخت و بنزین همچنان رو به افزایش است.

بر اساس این گزارش، انجمن خودروها در آمریکا اعلام کرد، قیمت بنزین همچنان در حال افزایش است به طوری که به ۴.۳۰ دلار در هر گالن رسیده است.

این انجمن تاکید کرد، قیمت بنزین به میزان بیش از ۴۴ درصد از ابتدای تجاوز نظامی آمریکا به ایران افزایش پیدا کرده است.

پیشتر نیز تیمی بالدوین سناتور دموکرات و منتخب مردم ایالت ویسکانسین در سنای آمریکا در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: قبل از جنگ انتخابی ترامپ (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران)، تنگه هرمز کاملا باز بود، بنزین ارزان بود و نیروهای آمریکایی با هیچ تهدید قریب‌ الوقوعی مواجه نبودند.

این سناتور آمریکایی ادامه داد: چه چیزی لازم است تا جمهوری‌خواهان از خواب بیدار شوند و این هرج و مرج را متوقف کنند؟ این وضعیت باید همین حالا پایان یابد.