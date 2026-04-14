قیمت جهانی نفت امروز ۲۵ فروردین؛ هر بشکه برنت به ۹۷ دلار و ۵۰ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات اخیر با کاهش همراه شد؛ بهطوریکه بهای آتی نفت برنت با افت یک دلار و ۸۶ سنتی (معادل ۱.۸۷ درصد)، به ۹۷ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با کاهش ۲ دلار و ۲۵ سنتی (معادل ۲.۲۷ درصد)، در سطح ۹۶ دلار و ۸۳ سنت معامله شد.
این در حالی است که هر دو شاخص در معاملات روز گذشته و در پی اعلام محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا روندی صعودی داشتند؛ بهگونهای که نفت برنت بیش از ۴ درصد و نفت WTI حدود ۳ درصد افزایش را ثبت کرده بودند.
بانک «ایانزد» در یادداشتی برای مشتریان خود اعلام کرد: بازار نفت برای حفظ قیمتها در سطوح بالا، دیگر نیازی به تحقق بدترین سناریوهای تشدید بحران ندارد و همین میزان از تنش برای نگه داشتن قیمت نفت برنت در نزدیکی یا بالاتر از سطوح آستانه اخیر کافی است.
در همین حال، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و آژانس بینالمللی انرژی با اشاره به شرایط پرتنش بازار جهانی انرژی، از کشورها خواستند از احتکار منابع انرژی و اعمال محدودیتهای صادراتی خودداری کنند. در این راستا، فاتح بیرول، رئیس آژانس بینالمللی انرژی، اعلام کرد که اگرچه در حال حاضر نیازی فوری به آزادسازی بیشتر ذخایر استراتژیک نفت وجود ندارد، اما این آژانس آمادگی دارد در صورت ضرورت وارد عمل شود.
از سوی دیگر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تازهترین گزارش ماهانه خود که روز دوشنبه منتشر شد، پیشبینی تقاضای جهانی نفت در سهماهه دوم سال را روزانه ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داد.
نظر شما