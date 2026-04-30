علایی: جنایت مدرسه میناب توسط آمریکا عمدی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین علایی روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت روز ملی خلیج‌فارس در کتابخانه ملی ایران گفت: خلیج فارس بزرگترین مولفه قدرت امنیت ملی جمهوری اسلامی است معمولا قدرت ملی را به مؤلفه‌های قدرت نظامی اقتصادی سیاسی اجتماعی و غیره تقسیم می‌کنند

وی افزود: بزرگترین قدرت ملی ژئوپولیتیک و جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، خلیج‌فارس است. مردم ایران و مردم جهان به اهمیت خلیج‌فارس پی برده بودند، ولی جنگ ۴۰ روزه قدرت خلیج‌فارس را برای ایران و برای قدرت ملی ایران به خوبی نشان داد.

سردار علایی اظهار داشت: اکنون بزرگترین قدرت نظامی جهان و قدرت نظامی منطقه یعنی آمریکا و اسرائیل تمام ظرفیت نیروی دریایی و هوایی خودشان را به کار گرفتن که بتوانند از تنگه هرمز عبور کنند ولی چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی تاکید کرد: تنگه هرمز نشان داد که ایران چه ظرفیت عظیم ژئوپولیتیکی را در اختیار دارد اما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به این طرف آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و قدرت‌های اروپایی پی بردند که این ظرفیت عظیم را باید از دست ایران خارج کند.

سردار علایی گفت: در جنگ تحمیلی که عراق با ایران آغاز کرد بزرگترین ظرفیت نیروی هوایی و قدرت هوایی را فرانسوی ها در اختیار عراق قرار دادند و همه تلاششان این بود که با یک نیروی هوایی غربی و اروپایی که برای عراق تشکیل دادند، قدرت خلیج‌فارس را از دست ایران خارج کنند و در کنترل خودشان بگیرند.

کارشناس نظامی و تحلیل‌گر سیاسی افزود: از سال سوم جنگ هم ابتدا شوروی و بعد آمریکایی‌ها وارد خلیج فارس شدند برای اینکه به کمک عراق، خلیج‌فارس را در کنترل خودشان قرار بدهند.

سردار علایی ادامه داد: ما در جریان جنگ عراق با ایران یک دفعه متوجه شدیم که عراق غیر از نیروی هوایی شرقی که در اختیار داشت که شوروی‌ها برای او درست کرده بودند یک دفعه یک نیروی هوایی اروپایی پیدا کرد که تمرکز این نیروی هوایی برای کنترل خلیج فارس بود.

وی گفت: موشک‌های اگزوسه که در اختیار هواپیماهای میراژ و سوپراستاندار و هلیکوپترهای سوپرفرالون قرار گرفت برای این بود که عراقی‌ها ظرفیت خلیج فارس را از دست ایران خارج کنند و ایران در منطقه خلیج‌فارس نتواند اقدامی انجام بدهد

تمام ناوهای آمریکا در جنگ ۴۰ روزه از خلیج فارس خارج شدند

وی ادامه داد: در زمان هشت سال دفاع مقدس رژیم بعث عراق ابتدا بندر امام خمینی را با موشک زد و تلاش کرد جزیره بوموسی را از دست ایران خارج کند و در ادامه ناامنی در تردد کشتیرانی در خلیج فارس به وجود آوردند و پس از آن از هر ظرفیتی برلی عملیات نظامی در تنگه هرمز استفاده کردند و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم در آن ایام به صدام کمک کردند ولی خلیج فارس از کنترل ایران خارج نشد.

سردار علایی خاطر نشان کرد: بزرگترین تصمیمی که امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب گرفت این بود که قدرت دریایی ایران را توسعه داد. چرا که در طول تاریخ هیچگاه ایران دارای قدرت دریایی به توان و ظرفیت امروز نبوده است.

وی تصریح کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه تمام ناوگان جنگی امریکا از خلیج فارس خارج شدند و اکنون یک ناو جنگی امریکا در خلیج فارس نیست در حالی که بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله، آمریکایی ها پایگاه‌های خود را در کویت، عربستان، بحرین، قطر، عمان به ویژه در امارات توسعه دادند.

وی گفت: محاصره دریایی ایران توسط آمریکا در دریای دریای عمان و اقیانوس هند برای این است که نفتکش‌های ایران نتوانند تردد کنند، همین اقدام را صدام در جنگ هشت ساله انجام می داد. حتی آمریکایی ها برای حمایت از صدام به همراه اروپایی ها، بیش از ۱۰۰ فروند ناو جنگی وارد خلیج فارس کردند تا کنترل خلیج فارس را در اختیار بگیرند.

سردار علایی ادامه داد: آنها و کشورهای عربی حتی قبل از پیروزی انقلاب برای اینکه قدرت ایران را کم کنند، برنامه ریزی کردند و حتی جعل نام خلیج فارس در مکاتبات خود در راستای منافع امریکا بودند.

وی افزود: اول انگلیس‌ها، پرتغالی‌ها بعد انگلیس‌ها برای اینکه خلیج فارس در کنترل ایران از نظر نظامی قرار نگیرد واگذار کردن به امریکایی‌ها، از نظر ژئوپلیتیک بحرین را از ایران جدا کردند

سردار علایی ادامه داد: شما تصور کنید اگر هم اکنون بحرین جزئی از خاک ایران بود چه اتفاقی در این منطقه رخ می‌داد، امریکا در هیچ یک از این کشورهای منطقه که پایگاه نظامی درست کرد علیه ایران نتوانستند کاری انجام دهد. الان هم اگر بحرینی‌ها کشور رو در اختیار خودشان بگیرند اتفاق بزرگ ژئوپولیتیکی رخ خواهد داد.

فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه یادآور شد: در آن زمان ۱۰۰ فروند ناو جنگی را به کار گرفتن آخرش مجبور شدن برای اینکه به ایران ضربه بزنند به هواپیمای ایران در روز ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷ در تنگه هرمز با ناو وینسنس حمله کردند ولیکن تا آخر کنترل خلیج فارس از دست ایران خارج نشد. در این جنگ هم بی جهت نیست که آمریکا برای جنگ با ایران با حمله به مدرسه میناب که به نظر من عامدانه فاجعه تاریخی آفرینید. کسی فکر نکند امریکایی‌ها مدرسه میناب را به اشتباه زدند بلکه عمدی بود، همانطور که ورزشگاه لامرد را به عمد زدند امریکایی‌ها امکان ندارد کار خطا انجام بدهند

وی افزود: در عملیات نظامی هواپیمای مسافربری رو هم به عمد با دو تا موشک از ناو فینسنس ناو چند منظوره زدند و به آن جایزه دادند بنابراین به کسی که به مدرسه میناب حمله کرده به ناوگانی که به مدرسه میناب حمله کرده بعداً جایزه میدهند،

وی تاکید کرد: جنایت می آفرینند چرا برای اینکه ابتدا دل ایرانی‌ها را خالی کنند مردم ایران را بترسانند این کار اتفاق افتاد ولی چه مسئله‌ای رخ داد در زمان جنگ صدام اینها در منطقه بودند، در این جنگ همه ناوهایشان از منطقه خارج شده این قدرت عظیمی که برای ایران به وجود امده، آنها برای اینکه این قدرت را کاهش بدهند دائم در حال برنامه‌ریزی هستند

سردار علایی گفت: این جنگ نشان داد که امنیت وابسته به امریکا پایدار نخواهد بود، تمام این کشورهای عربی ظرفیت و امکاناتشان را در اختیار امریکا قرار دادند و برغم اینکه ایران سیاست توسعه همکاری با همسایگان را در اختیار گرفته و برغم اینکه به این کشورها احترام بسیار زیادی قائله ولی این کشورها غیر از اینکه پایگاه‌هاشان و سرزمینشان را در اختیار امریکا برای توسعه پایگاه‌های نظامی قرار دادند بنادرشان را هم قرار دادند

وی تصریح کرد: در جنگ صدام هم آسمان و ظرفیتشان را در اختیار قرار داده بودند، تو این جنگ کسی که به امریکا پیشنهاد کرد که اول نیروی دریایی ایران را بزنید همین کشورها بودند

علایی گفت: ترامپ اکنون افتخار می‌کند که تمام نیروی دریایی ایران را به قعر آب‌های منطقه فرستاده است. هدف قرار دادن ناو آموزشی دنا در آب‌های اقیانوس هند که میهمان هندی‌ها بودند چه افتخار نظامی برای آمریکایی ایجاد می‌کند؟ ناوی که در آمادگی رزمی به معنی اینکه احساس کند آمریکایی‌ها قصد دارند چنین جنایتی بیافرینند نبود و با اژدر زیردریایی آن را زدند.

این تحلیلگر نظامی ادامه داد: ولی همین ترامپ که شب گذشته هم در مصاحبه‌اش گفت که تمام نیروی دریایی ایران زیر آب‌هاست و تمام نیروی هوایی ایران از بین رفته است اکنون می‌گوید ایران باید تنگ هرمز را باز کند و من قادر نیستم تنگه هرمز را باز کنم!

سردار علایی ادامه داد: ترامپ به اروپایی‌ها می‌گوید این مسئله شماست بروید و تنگه هرمز را باز کنید. اتفاق بزرگی در این جنگ رخ داد و آن این است که اینکه اروپاییان گفتند ما از نظر نظامی نمی‌توانیم کنار آمریکا قرار گیریم تنگه هرمز با مذاکره حل می‌شود نه با زور ناو جنگی.

آمریکا به سیاست قبل از جنگ ۱۲ روزه بازگشته‌ است

علایی گفت: اکنون آمریکایی‌ها با آتش‌بس به سیاست قبل از جنگ ۱۲ روزه بازگشته‌اند. در سیاست قبل از جنگ ۱۲ روزه استراتژی آمریکایی‌های این بود که قدرت نظامی را به رخ ایران بکشند، تحریم‌ها را گسترده کنند، محاصره اقتصادی را افزایش بدهند، جریاناتی را در داخل با پول خودشان و با مزدوری اسرائیل سازمان بدهند تا نظام ایران را تغییر دهند، جنگ ۱۲ روزه رخ داد اما چنین اتفاقی نیفتاد.

این تحلیلگر سیاسی تصریح کرد: دی می‌خواستند این کار را انجام بدهند مردم دیر متوجه شدند که پشت حوادث کاملا اسرائیلی‌ها هستند ولی در این جنگ ۴۰ روزه این را فهمیدند و از روز اول خیابان‌ها را در اختیار گرفتند و تا الان رها نکردند.

وی گفت: مردم متوجه شدند که آمریکایی‌ها می‌خواهند نشان بدهند که اگر شما در داخل محکم نایستید ما ایران را به عصر حجر برخواهیم گرداند و تمدن ایران را نابود می‌کنیم. چیزی که باعث آمریکا و ترامپ به این نتیجه رسیدند که قادر به چنین کاری نیستند حضور مردم در خیابان‌ها بود.

سردار علایی افزود: اکنون خلیج فارس رکن اصلی قدرت ملی ایران است و ما باید برای توسعه این توان دائم تلاش کنیم و این تلاش فقط با قدرت دریایی و هوایی نیست. جزایر خلیج‌فارس که مردم در آنجا زندگی می‌کنند قدرت مهم ما در منطقه هستند.