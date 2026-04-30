به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه محمد رشیدی در شصت و یکمین شب اجتماع مردمی «نحن منتقمون» که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم کرمانشاه برگزار شد، با تبیین ابعاد مختلف تقابل ایران و جبهه استکبار اظهار کرد: جنگ امروز، یک تقابل یکطرفه یا صرفاً نظامی نیست. اگر در دوران صدام جنگ ما رودررو و نظامی بود، امروز با یک جنگ ترکیبی، سایبری، اقتصادی و فتنههای داخلی روبهرو هستیم که پس از سال ۱۴۰۰ بهطور جدی از سوی دشمنان دنبال شده است.
وی با اشاره به هویت دشمنان نظام اسلامی افزود: در این جنگ، ما و متحدانمان در جبهه مقاومت کاملاً مشخص هستیم و در مقابل، جبهه غرب، کمپانیهای بزرگ یهودی و صهیونیستهای جهانی با هزینههای سنگین در حال توطئه هستند؛ هرچند تاکنون دستاوردشان از این هزینهها «هیچ» بوده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تشریح اهداف شوم دشمنان در این نبرد ترکیبی، بیان کرد: هدف اول آنها فروپاشی بود. آنها پیش از نهایی شدن مذاکرات توسط واسطهها، با خیانتی بزرگ و نقض تمام پروتکلهای تاریخ بشری، رهبر انقلاب را که نه تنها یک رهبر سیاسی بلکه یک رهبر دینی و مرجع تقلید جهان اسلام بود، هدف قرار دادند تا به زعم خود «عمود خیمه» را بشکنند و نظام را دچار فروپاشی کنند. اما این توطئه با شکست مواجه شد.
رشیدی ادامه داد: پس از ناکامی در فروپاشی، آنها به دنبال «براندازی» و سپس «تجزیه ایران» رفتند و با تسلیح و تجهیز گروههایی در غرب و جنوبشرق کشور، قصد ورود به خاک ایران را داشتند که با اقتدار سپاه پاسداران و نیروهای مسلح در نطفه خفه شد. در گام بعدی، آنها به دنبال «اجماع جهانی» برای حمله سرتاسری بودند که برای اولین بار، اروپا با آمریکا همراه نشد و این نیز یک شکست مفتضحانه دیگر برای آنها بود.
وی با اشاره به اقتدار نظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات دشمن تصریح کرد: وقتی پایگاههای ما از جمله تأسیسات گازی پارس جنوبی را هدف قرار دادند، نیروی هوافضای سپاه بلافاصله و با قدرت، پایگاه مهم «رأسلفان» را نابود کرد. همچنین در پاسخ به حمله به پتروشیمیهای جم و ماهشهر، تأسیسات «الجبیل» را در هم کوبیدیم تا بزرگترین شرکتهای نفتی آمریکا متوقف شوند. علاوه بر این، تنگه هرمز با مدیریت شجاعانه شهید تنگسیری بسته شد.
رشیدی با تأکید بر شکست قطعی ترامپ و نتانیاهو گفت: امروز محبوبیت ترامپ در آمریکا به ۳۰ درصد رسیده است. پاپ، کشیشهای بزرگ جهان و حتی رسانههای داخلی آمریکا او را تقبیح کرده و وی را یک دیوانه احمق میخوانند که به دلیل آتوهایی که نتانیاهو از او (در ماجرای اپستین) دارد، مجبور به همراهی با صهیونیستها شده است؛ تا جایی که جان کری نیز تأکید کرده که برخلاف رؤسای جمهور قبلی، تنها این فرد فریب اسرائیل را خورد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به تحرکات اخیر آمریکا در تنگه هرمز اشاره کرد و هشدار داد: ما با موفقیت تنگه را مدیریت کردیم، اما او (آمریکا) برای جلوگیری از فروش نفت ایران، اقدام به محاصره تنگه کرده است. من با اطلاع عرض میکنم که این محاصره، نقض صریح آتشبس است. اگر در زمانی کوتاه این محاصره شکسته نشود، حتماً تمام زیرساختهای اقتصادی، نفتی و گازی کشورهایی که پایگاههایشان در اختیار آمریکا است، هدف قرار خواهند گرفت و جهان با چالشی بزرگ در حوزه انرژی روبهرو خواهد شد که مسئولیت آن بر عهده ترامپ است.
وی از مردم خواست تا در خیابانها از مسئولین بخواهند برای رفع محاصره تنگه هرمز ضربالاجل تعیین کنند و تأکید کرد: مردم ما نه سازش میپذیرند و نه تسلیم. دادن اورانیوم، تعلیق غنیسازی و باز کردن بیدلیل تنگه هرمز، یعنی تسلیم. ترامپ که در توییتر مدعی تسلیم شدن ایران است، این ملت امام حسین (ع) را نشناخته است. امروز دولت، مجلس و مردان دیپلماسی گوشبهفرمان مقام معظم رهبری و خواستههای مردمی هستند که ۶۰ روز است در خیابانها حضور دارند.
رشیدی در پایان با اشاره به آیه شریفه «عَسَی أَن تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ»، خاطرنشان کرد: این جنگ با تمام سختیها و شهادتها، برای ما خیر بود؛ چرا که قدرت پنهان ایران را در جهان آشکار کرد. امروز بدون شک، ایران به عنوان قدرت اول منطقه و یکی از چهار قدرت برتر دنیا خود را تثبیت کرده است که این دستاورد بزرگ، جز با جانفشانی شهدا و حضور مستمر شما مردم ولایتمدار به دست نمیآمد.
