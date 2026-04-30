۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

پیدا شدن جسد فرد مفقودشده در منطقه شیخ‌الیاس مهران

پیدا شدن جسد فرد مفقودشده در منطقه شیخ‌الیاس مهران

ایلام - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام از پیدا شدن جسد فرد مفقودشده در منطقه شیخ‌الیاس مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه محمدی‌مقدم اظهار کرد: عملیات جست‌وجوی فرد مفقودشده در منطقه صعب‌العبور شیخ‌الیاس با کشف جسد وی در حاشیه رودخانه کنجانچم و با همکاری نیروهای مردمی و تیم‌های تخصصی هلال‌احمر پایان یافت.

وی ادامه داد: گزارشی مبنی بر مفقودی یک نفر در منطقه شیخ‌الیاس، روستای گلان از توابع شهرستان مهران، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات این جمعیت اعلام شد.

پمحمدی مقدم س از دریافت گزارش، بلافاصله تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر شامل تیم‌های تخصصی آنست، تیم‌های امداد و نجات کوهستان، نیروهای پایگاه امداد جاده‌ای جندالله، واحد پایانه مرزی و تیم مرکز شعبه مهران به محل حادثه اعزام شدند. با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه، عملیات جست‌وجو با دشواری‌های زیادی همراه بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام، در تشریح روند عملیات گفت: عوامل امدادی از لحظه اعلام حادثه، به‌صورت مستمر عملیات جست‌وجو را در منطقه آغاز و با وجود شرایط سخت، تلاش‌ها را بدون وقفه ادامه دادند.

وی افزود: متأسفانه در ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، جسد فرد مفقودشده با همکاری نیروهای مردمی و در یکی از نقاط صعب‌العبور، در حاشیه رودخانه کنجانچم پیدا شد.

