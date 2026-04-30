ریزش سقف ساختمان در بوکان یک فوتی و ۲ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول معروفی روز پنجشنبه گفت: ریزش سقف یک واحد مغازه در خیابان مولوی بوکان رخ داد که بلافاصله پس از اعلام، نیروهای امدادی آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در جریان این حادثه، یک جوشکار ۴۸ ساله که در حال انجام عملیات تخریب بود، جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند که یکی از آنان عابر پیاده بود و توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بوکان علت اولیه این حادثه را تخریب و ساخت‌وساز ناایمن عنوان کرد و ادامه داد: بی‌توجهی به توصیه‌های ایمنی کارشناسان از مهم‌ترین عوامل بروز این حادثه تلخ بوده است.

وی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در زمان تخریب و نوسازی ساختمان‌ها، از شهروندان خواست برای جلوگیری از حوادث مشابه، دستورالعمل‌های ایمنی را جدی بگیرند.

معروفی خاطرنشان کرد: بررسی دقیق علت وقوع حادثه و برآورد میزان خسارات توسط کارشناسان در حال انجام است.