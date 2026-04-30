  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

ریزش سقف ساختمان در بوکان یک فوتی و ۲ مصدوم برجا گذاشت

ارومیه- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بوکان گفت: ریزش سقف ساختمان در یکی از محلات این شهر یک فوتی و ۲ نفر مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول معروفی روز پنجشنبه گفت: ریزش سقف یک واحد مغازه در خیابان مولوی بوکان رخ داد که بلافاصله پس از اعلام، نیروهای امدادی آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در جریان این حادثه، یک جوشکار ۴۸ ساله که در حال انجام عملیات تخریب بود، جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند که یکی از آنان عابر پیاده بود و توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بوکان علت اولیه این حادثه را تخریب و ساخت‌وساز ناایمن عنوان کرد و ادامه داد: بی‌توجهی به توصیه‌های ایمنی کارشناسان از مهم‌ترین عوامل بروز این حادثه تلخ بوده است.

وی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در زمان تخریب و نوسازی ساختمان‌ها، از شهروندان خواست برای جلوگیری از حوادث مشابه، دستورالعمل‌های ایمنی را جدی بگیرند.

معروفی خاطرنشان کرد: بررسی دقیق علت وقوع حادثه و برآورد میزان خسارات توسط کارشناسان در حال انجام است.

کد مطلب 6816129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها