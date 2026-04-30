علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار بارش‌های ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۵ افزود: بر اساس داده‌های هواشناسی، میانگین بارش سال زراعی جاری در استان به حدود ۷۲۹.۵ میلی‌متر رسیده است.

وی اظهار کرد: این میزان بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که حدود ۴۵۹.۵ میلی‌متر ثبت شده بود، ۲۷۰ میلی‌متر افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بررسی آمارها نشان می‌دهد در بسیاری از ایستگاه‌های استان رشد قابل توجهی در بارش‌ها ثبت شده است؛ به‌گونه‌ای که در شهر سی‌سخت تاکنون ۸۵۱.۸ میلی‌متر بارش ثبت شده که یکی از بیشترین مقادیر در سطح استان محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مقایسه بارش‌ها با میانگین بلندمدت گفت: در بیشتر مناطق استان میزان بارندگی از میانگین بلندمدت نیز بیشتر بوده و برخی ایستگاه‌ها رشد قابل توجهی نسبت به شرایط نرمال داشته‌اند.

کرمی افزود: در حال حاضر درصد تأمین بارش یک سال زراعی کامل در بسیاری از مناطق استان از ۱۰۰ درصد عبور کرده و در برخی ایستگاه‌ها حتی به بیش از ۱۴۰ درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، در ۲۴ ساعت گذشته نیز در برخی نقاط استان بارش‌های پراکنده ثبت شده که بیشترین مقدار آن مربوط به سی‌سخت با ۶.۵ میلی‌متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: با توجه به وضعیت بارش‌های ثبت شده، شرایط بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشته و می‌تواند در بهبود منابع آبی استان مؤثر باشد.