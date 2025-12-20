میانگین بارش سال زراعی در کهگیلویه وبویراحمد ۲۷ درصد کمتر از نرمال است

علی کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، میزان بارش سال زراعی جاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در مقایسه با میانگین بلندمدت کاهش قابل توجهی داشته و استان با کمبارشی گسترده مواجه است.
وی افزود: طبق جدول پایش بارشها تا ساعت ۹:۳۰ روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، مجموع بارش ۲۴ ساعت گذشته در اغلب ایستگاههای استان ناچیز بوده و در برخی مناطق کمتر از پنج میلیمتر گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هرچند در برخی نقاط سردسیری و مرتفع استان بارشهایی ثبت شده، اما این میزان بارندگیها برای جبران کمبارشی ماههای گذشته کافی نبوده است.
وی با اشاره به مقایسه بارشها با دورههای آماری، تاکید کرد: میزان بارش سال زراعی جاری در اغلب شهرستانهای استان بین ۲۰ تا بیش از ۴۰ درصد کمتر از حد نرمال بوده و در برخی ایستگاهها کسری بارش نسبت به میانگین بلندمدت به بیش از ۷۰ میلیمتر میرسد.
کرمی بیان کرد: مقایسه بارشها با مدت مشابه سال گذشته نیز نشان میدهد که در اکثر نقاط استان، بارندگیها روند کاهشی داشته و تنها در تعداد محدودی از ایستگاهها افزایش نسبی ثبت شده است.
وی تأکید کرد: تداوم این شرایط میتواند منجر به کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی، افزایش تنش آبی و ایجاد مشکلات جدی در بخشهای کشاورزی و دامداری شود.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب و برنامهریزی دقیق دستگاههای اجرایی برای کاهش اثرات کمبارشی و خشکسالی در استان تأکید کرد.
