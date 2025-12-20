  1. استانها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

میانگین بارش سال زراعی در کهگیلویه وبویراحمد ۲۷ درصد کمتر از نرمال است

یاسوج- مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد میانگین بارندگی استان از ابتدای سال زراعی تاکنون حدود ۲۷ درصد کمتر از میزان نرمال بلندمدت است.

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، میزان بارش سال زراعی جاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در مقایسه با میانگین بلندمدت کاهش قابل توجهی داشته و استان با کم‌بارشی گسترده مواجه است.

وی افزود: طبق جدول پایش بارش‌ها تا ساعت ۹:۳۰ روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، مجموع بارش ۲۴ ساعت گذشته در اغلب ایستگاه‌های استان ناچیز بوده و در برخی مناطق کمتر از پنج میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هرچند در برخی نقاط سردسیری و مرتفع استان بارش‌هایی ثبت شده، اما این میزان بارندگی‌ها برای جبران کم‌بارشی ماه‌های گذشته کافی نبوده است.

وی با اشاره به مقایسه بارش‌ها با دوره‌های آماری، تاکید کرد: میزان بارش سال زراعی جاری در اغلب شهرستان‌های استان بین ۲۰ تا بیش از ۴۰ درصد کمتر از حد نرمال بوده و در برخی ایستگاه‌ها کسری بارش نسبت به میانگین بلندمدت به بیش از ۷۰ میلی‌متر می‌رسد.

کرمی بیان کرد: مقایسه بارش‌ها با مدت مشابه سال گذشته نیز نشان می‌دهد که در اکثر نقاط استان، بارندگی‌ها روند کاهشی داشته و تنها در تعداد محدودی از ایستگاه‌ها افزایش نسبی ثبت شده است.

وی تأکید کرد: تداوم این شرایط می‌تواند منجر به کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی، افزایش تنش آبی و ایجاد مشکلات جدی در بخش‌های کشاورزی و دامداری شود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب و برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های اجرایی برای کاهش اثرات کم‌بارشی و خشکسالی در استان تأکید کرد.

    • محدثه IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      باید خدا رو شکر کنین که داخل پاییز بارون زد تو سرمون

