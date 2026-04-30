ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه‌های ناپایدار طی روزهای اخیر، شرایط برای ابرناکی، بارش‌های پراکنده و پدیده مه در برخی نقاط استان فراهم بود.

وی افزود: اکنون بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، به‌تدریج از شدت این ناپایداری‌ها کاسته شده و جو استان به سمت پایداری نسبی پیش می‌رود.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: برای فردا جمعه در ساعات عصر و شب، به‌ویژه در ارتفاعات و نواحی کوهپایه‌ای، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

معقولی همچنین از روند افزایشی دما در گلستان خبر داد و گفت: از فردا جمعه دمای هوا در سطح استان افزایش می‌یابد و این روند در روزهای آینده نیز تداوم خواهد داشت.