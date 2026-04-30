هادی حق‌شناس در حاشیه آیین آغاز توزیع تخم نوغان در لنگرود در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صنعت ابریشم یکی از صنایع قدیمی مردم گیلان است، اظهار کرد: اصطلاح «راه ابریشم» که از ایران عبور می‌کند، گویای ریشه‌دار بودن این صنعت برای قرن‌ها در کشور و به‌ویژه در گیلان است.

وی با اشاره به افول این صنعت در سنوات گذشته افزود: به دلایلی از جمله صنعتی شدن و اتکا به درآمدهای نفتی، توجه کمی به برخی صنایع از جمله ابریشم شد. زمانی ۲۴۰ هزار جعبه نوغان توزیع می‌شد، اما این رقم در گیلان به حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار جعبه کاهش یافت.

استاندار گیلان با ابراز خرسندی از توجه دوباره به این حوزه تصریح کرد: خوشبختانه اکنون مرکز تغییرات و مرکز توسعه نوغانداری توجه ویژه‌ای کرده است. در حال حاضر تولید جعبه تخم نوغان در خود گیلان انجام می‌شود؛ به‌طوری که از هر سه جعبه توزیع شده در کشور، یک جعبه تولیدی گیلان است.

حق‌شناس با اشاره به حمایت دولت از نوغانداران گفت: دولت در خرید جعبه‌های تخم نوغان کمک می‌کند و کشاورزان تنها ۴ درصد قیمت تمام شده را پرداخت می‌کنند. در زمینه کاشت درخت توت نیز همین حمایت‌ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه توزیع جعبه‌های نوغان امروز رسماً آغاز شده است، خاطرنشان کرد: قرار است با کمک کمیته امداد و استانداری، تلمبارهایی (مراکز پرورش) مخصوص پرورش نوغان ایجاد شود و تسهیلات کم‌بهره در اختیار نوغانداران قرار گیرد.

حق شناس اضافه کرد: قطعاً با حمایت مجلس و به‌ویژه نماینده لنگرود که این شهرستان از شهرهای اصلی نوغانداری نه تنها در گیلان بلکه در ایران است، امیدواریم بار دیگر به نقطه اوج نوغانداری در استان گیلان برسیم.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تولید چای اظهار کرد: سال گذشته ۹۵ هزار تن برداشت چای داشتیم و امسال احتمالاً به ۱۳۵ هزار تن برسیم. خوشبختانه با توجه به آب و هوای مناسب، علاوه بر چین بهاره، چین تابستان و پاییز نیز امیدواریم مطلوب باشد.

وی در پایان با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه چای تصریح کرد: دولت متناسب با سیاست‌های خود، به ازای هر کیلوگرم چای خرید تضمینی انجام می‌دهد و ترجیح بر این است که از تولیدکننده داخلی خرید کند تا واردات.