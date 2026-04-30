به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تسهیل فرآیند توزیع کود شیمیایی در استان خبر داد و اظهار کرد: با بارگذاری اسامی کشاورزان در سامانه پایش مواد کودی و دسترسی کارگزاری‌ها به این اطلاعات، دیگر نیازی به مراجعه حضوری کشاورزان به مراکز جهاد کشاورزی برای دریافت حواله وجود ندارد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ هزار و ۱۸۵ فقره حواله الکترونیکی در سامانه صادر شده که از این تعداد، ۱۹ هزار و ۲۸۵ فقره به کشاورزان تحویل داده شده است.

محمدی با اشاره به روند توزیع کود در استان اظهار کرد: در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۴، بیش از ۶ هزار و ۷۹۷ تن حواله الکترونیکی کود اوره برای مصرف در سرک چهار محصول اساسی شامل گندم، جو، چغندر و کلزا و همچنین باغات صادر شده که از این میزان، ۶ هزار و ۵۷۲ تن به کشاورزان تحویل داده شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان تأکید کرد: تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌ها از اولویت‌های اصلی این مجموعه بوده و تلاش شده کشاورزان بدون وقفه به کود یارانه‌ای دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۳۴ کارگزاری توزیع کود در سطح استان گفت: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به این مراکز، کود مورد نیاز خود را به‌صورت مستقیم دریافت کنند؛ اقدامی که علاوه بر تسریع در خدمت‌رسانی، موجب کاهش تردد و جلوگیری از تجمع در مراکز جهاد کشاورزی شده است.