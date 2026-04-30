۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

گام جدید گلستان در توزیع نهاده‌های کشاورزی

گرگان-مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: فرآیند دریافت کود با حذف مراجعه به جهاد کشاورزی تسهیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تسهیل فرآیند توزیع کود شیمیایی در استان خبر داد و اظهار کرد: با بارگذاری اسامی کشاورزان در سامانه پایش مواد کودی و دسترسی کارگزاری‌ها به این اطلاعات، دیگر نیازی به مراجعه حضوری کشاورزان به مراکز جهاد کشاورزی برای دریافت حواله وجود ندارد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ هزار و ۱۸۵ فقره حواله الکترونیکی در سامانه صادر شده که از این تعداد، ۱۹ هزار و ۲۸۵ فقره به کشاورزان تحویل داده شده است.

محمدی با اشاره به روند توزیع کود در استان اظهار کرد: در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۴، بیش از ۶ هزار و ۷۹۷ تن حواله الکترونیکی کود اوره برای مصرف در سرک چهار محصول اساسی شامل گندم، جو، چغندر و کلزا و همچنین باغات صادر شده که از این میزان، ۶ هزار و ۵۷۲ تن به کشاورزان تحویل داده شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان تأکید کرد: تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌ها از اولویت‌های اصلی این مجموعه بوده و تلاش شده کشاورزان بدون وقفه به کود یارانه‌ای دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۳۴ کارگزاری توزیع کود در سطح استان گفت: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به این مراکز، کود مورد نیاز خود را به‌صورت مستقیم دریافت کنند؛ اقدامی که علاوه بر تسریع در خدمت‌رسانی، موجب کاهش تردد و جلوگیری از تجمع در مراکز جهاد کشاورزی شده است.

