کشف بیش از ۸ تن کود شیمیایی قاچاق در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مأموران پلیس زابل، حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان زابل به یک دستگاه کامیون حامل بار، مشکوک و با هماهنگی های لازم آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مأموران انتظامی در بازرسی از این کامیون مقدار ۸ تن و ۳۹۰ کیلو گرم کود شیمیایی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال را کشف که در این رابطه یک فرد متخلف نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.