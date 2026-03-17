۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

کشف بیش از ۸ تن کود شیمیایی قاچاق در زابل

زابل - جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۸ تن و ۳۹۰ کیلوگرم کودشیمیایی قاچاق در زابل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مأموران پلیس زابل، حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان زابل به یک دستگاه کامیون حامل بار، مشکوک و با هماهنگی های لازم آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مأموران انتظامی در بازرسی از این کامیون مقدار ۸ تن و ۳۹۰ کیلو گرم کود شیمیایی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال را کشف که در این رابطه یک فرد متخلف نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها