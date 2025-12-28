رکورد ۹ ماهه توزیع کودهای کشاورزی در همدان شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی صبح یکشنبه به اشاره به توزیع کودشیمیایی اظهار کرد: در این مدت ۹۹۶۰۰ تن انواع کودهای پایه شامل ازت، فسفات و پتاس به صورت یارانهای در اختیار بهرهبرداران قرار گرفت که این میزان بیش از توزیع سالانه در سالهای گذشته بوده است.
وی افزود: این حجم معادل حدود ۷۸ درصد از برنامه ابلاغی ۱۲۸ هزار تنی تأمین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی برای استان همدان است. از مجموع کودهای تأمینشده، ۸۹ هزار تن ازت، ۵۲۰۰ تن فسفات و ۵۴۰۰ تن پتاس بین کشاورزان توزیع شده است.
الیاسی با اشاره به منابع تأمین کودها گفت: ۹۰ درصد کودهای توزیعشده از تولیدات داخلی و عمدتاً از پتروشیمیهای تولیدکننده اوره و همچنین تولیدکنندگان خصوصی فسفات و پتاس تأمین شده است. این اقدام علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، موجب تقویت تولید داخلی و حمایت از صنایع ملی شده است
وی درباره مدیریت حملونقل کودها گفت: با برنامهریزی دقیق، حمل روزانه میانگین ۴۰۰ تن انجام شد و با اجرای طرح حمل مستقیم از مبادی تولید به مقصد کارگزار، صرفهجویی قابل توجهی در وقت و هزینه صورت گرفت. این روش علاوه بر کاهش هزینههای انبارداری و حملونقل، موجب تسریع در دسترسی کشاورزان به نهادههای مورد نیاز شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تأکید کرد: کودهای توزیعشده از کیفیت بالایی برخوردارند و از لحظه خروج از مبادی تولید تا رسیدن به مصرفکننده نهایی تحت نظارت تیم رصد و پایش شرکت قرار دارند. همچنین آزمایشهای کنترل کیفی در مبدا و مقصد انجام میشود تا از ورود کودهای تقلبی و بیکیفیت به چرخه کشاورزی جلوگیری شود.
الیاسی در پایان خاطرنشان کرد: رکوردشکنی در توزیع کود نشاندهنده عزم جدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است. این موفقیت علاوه بر افزایش بهرهوری اراضی، زمینهساز ارتقای امنیت غذایی و توسعه پایدار در استان خواهد بود.
