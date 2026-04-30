جشنواره امتنان از جامعه کار و تولید استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر پنجشنبه با حضور جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، جمعی از مدیران شورای راهبری و هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان، کارگران، کارفرمایان و فعالان حوزه تولید برگزار شد.
در بخشهای مختلف این جشنواره، کارگران، کارفرمایان و خانههای بهداشت کارگری برتر به شرح معرفی شدند.
در این جشنواره «غلامرضا جمشیدی» از شرکت پتروشیمی نوری به عنوان کارفرمای سلامتمحور برتر و «رویا هاشمیان» از شرکت بهرهبرداری و پشتیبانی فنی نفت و گاز مپنا و «بهرام محمدی» از شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به عنوان خانه بهداشت کارگری برتر معرفی شدند.
«عدنان خوردهبین» و «علیرضا زنگنهنژاد» از مجموعه ماهان به عنوان گروه کار برتر بخش کشاورزی و «اسکندر جوریز»، «طاهره خدری» و «مجتبی تیموری» از نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا گناوه به عنوان گروه کار برتر بخش صنعت این جشنواره معرفی شدند.
همچنین «فوزیه مقدر فرد» از صنایع دستی به عنوان کارگران نمونه بخش خدمات و « احمد رزمی» از پتروشیمی آریا ساسول به عنوان کارگران نمونه بخش صنعت جشنواره معرفی و تجلیل شدند.
در این مراسم همچنین بر نقشآفرینی جامعه کار و تلاش در پیشبرد اهداف تولیدی و اقتصادی استان تأکید شد.
