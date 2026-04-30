۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

مواکب نماد وحدت مردم هستند

ساری - استاندار مازندران با تأکید بر نقش موکب‌ها در تقویت همدلی اجتماعی، هرگونه شایعه درباره جمع‌آوری این مراکز مردمی را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست هیئات مذهبی با اشاره به حضور خود در تجمعات شبانه مردم ساری اظهار کرد: موکب‌های مردمی نماد وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی هستند و فعالیت آن‌ها با قوت ادامه خواهد داشت.

وی افزود: آنچه امروز در این تجمعات شاهد هستیم، جلوه‌ای از وفاداری مردم به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب است.

استاندار مازندران با رد شایعات مطرح‌شده درباره جمع‌آوری موکب‌ها تصریح کرد: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و چنین فضاسازی‌هایی در راستای ایجاد تفرقه و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: دشمنان به دنبال ایجاد شکاف در میان مردم هستند، اما موکب‌داران با حضور فعال خود پرچم وحدت را برافراشته نگه داشته‌اند و این روحیه همدلی باید تقویت شود.

یونسی رستمی با بیان اینکه مسئولان در کنار مردم و موکب‌داران هستند، گفت: این تجمعات مردمی و فعالیت‌های داوطلبانه، نقش مهمی در تقویت امنیت پایدار و انسجام اجتماعی ایفا می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های نیروهای مردمی و موکب‌داران خاطرنشان کرد: حفظ این همبستگی و هم‌افزایی، عامل اصلی عبور از شرایط حساس و مقابله با توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

کد مطلب 6816117

