مواکب نماد وحدت مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست هیئات مذهبی با اشاره به حضور خود در تجمعات شبانه مردم ساری اظهار کرد: موکبهای مردمی نماد وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی هستند و فعالیت آنها با قوت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: آنچه امروز در این تجمعات شاهد هستیم، جلوهای از وفاداری مردم به آرمانها و ارزشهای انقلاب است.
استاندار مازندران با رد شایعات مطرحشده درباره جمعآوری موکبها تصریح کرد: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و چنین فضاسازیهایی در راستای ایجاد تفرقه و تضعیف انسجام ملی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: دشمنان به دنبال ایجاد شکاف در میان مردم هستند، اما موکبداران با حضور فعال خود پرچم وحدت را برافراشته نگه داشتهاند و این روحیه همدلی باید تقویت شود.
یونسی رستمی با بیان اینکه مسئولان در کنار مردم و موکبداران هستند، گفت: این تجمعات مردمی و فعالیتهای داوطلبانه، نقش مهمی در تقویت امنیت پایدار و انسجام اجتماعی ایفا میکند.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای نیروهای مردمی و موکبداران خاطرنشان کرد: حفظ این همبستگی و همافزایی، عامل اصلی عبور از شرایط حساس و مقابله با توطئههای دشمنان خواهد بود.
