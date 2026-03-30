حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعی از موکب‌داران کربلایی با هدف تقویت همبستگی و تجدید عهد با میثاق‌های روحی، الهی و انقلابی و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت قائد عظیم‌الشأن، در مواکب استان اصفهان حضور پیدا کردند.

وی افزود: در همین راستا جلسه‌ای با حضور استاندار اصفهان برگزار شد که در آن بر ضرورت گسترش وحدت، همدلی و تقویت پیوندهای فرهنگی و معنوی میان دو ملت ایران و عراق تأکید شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: موکب‌ها همواره یکی از جلوه‌های مهم همبستگی میان مردم ایران و عراق در مناسبت‌های مذهبی به‌ویژه آیین‌های مرتبط با فرهنگ اهل‌بیت (ع) بوده‌اند و این حرکت‌های مردمی نقش مهمی در تقویت روابط معنوی و فرهنگی میان دو کشور ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: حضور موکب‌داران کربلایی در اصفهان نمادی از همدلی، وحدت و پایبندی به ارزش‌های مشترک دینی و انقلابی است که می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق ارتباطات فرهنگی و اجتماعی میان دو ملت باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فوقی خاطرنشان کرد: در این نشست استاندار اصفهان نیز ضمن قدردانی از حضور موکب‌داران عراقی و برگزارکنندگان این برنامه‌ها، بر اهمیت تقویت پیوندهای مردمی میان ایران و عراق تأکید کرد.

به گفته وی، استاندار اصفهان در این جلسه اظهار داشت: تاریخ اصفهان نمونه‌ای از تاریخ بیداری، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است و حضور مردم این دیار در عرصه‌های مختلف علمی، هنری و ایثارگری همواره نمادی از روحیه ایمانی، هویت اسلامی و وطن‌دوستی بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در پایان گفت: چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات فرهنگی و تقویت روحیه همبستگی و همدلی در میان ملت‌های مسلمان باشد.