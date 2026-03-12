به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی پنجشنبه شب در هماندیشی معاون با هیئتهای مذهبی، هیئت امنای مساجد و مداحان استان با اشاره به ماهیت مردمی بودن هیئتهای مذهبی و نقش آنان در تبیین و ترویج فلسفه قیام عاشورا و گفتمان ظلمستیزی، گفت: هیئتهای مذهبی به عنوان یک مکتب پویا و مردمی مسئولیت خطیر خویش را در این برهه زمانی در جنگ رمضان در راستای زنده نگه داشتن فضای حماسی، همدلی و همیاری و حضور پرشکوه و یکپارچه در تجمعات شبانه ایفا کنند.
وی وحدت و همدلی را مهمترین مولفه اقتدار دانست و افزود: حضور خودجوش و شبانه مردم در میادین شهر جلوهای از یک مانور بینظیر از اقتدار و مقابله با جنگ روانی دشمن میباشد که در راستای تداوم آن باید اهتمام لازم را داشت.
مقابلی با بیان اینکه هیئتهای مذهبی همواره محل رجوع مردم با سلایق مختلف میباشند، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی این هیئتها با حفظ، تداوم و ارتقای روحیه و سرمایه اجتماعی میتوانند مهمترین نقش و رسالت خود را در زمینه وحدت و انسجام در تجمعات مردمی ایفا کنند.
همچنین فرماندار ارومیه، مداحان و هیئتهای مذهبی در این نشست نقطهنظرات خود را پیرامون برگزاری مراسمات مختلف و موکبهای مردمی بیان کردند.
نظر شما