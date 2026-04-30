حضور معنادار کاروان ایران در مراسم اختتامیه/ادای دوباره احترام به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی امروز (پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت) در شهر سانیای چین برگزار شد.

این مراسم با اهتزاز پرچم و پخش سرود ملی چین به عنوان کشور میزبان آغاز شد و با رژه کاروان‌های ورزشی کشورهای شرکت‌کننده پیگیری شد؛ رژه‌ای که پرچمداران در پیشانی هر کاروان حضور داشتند.

حسن عجمی، ملی‌پوش دوومیدانی که در سانیا اولین مدال کاروان ایران را کسب کرد، پرچمدار ایران در مراسم اختتامیه بود. عجمی در پرتاب وزنه صاحب مدال طلا شد.

در مراسم اختتامیه بازی ها هم همچون مراسم افتتاحیه، ورزشکاران کاروان «شهدای ناو دنا» با قرار دادن دست بر سینه مراتب ادای احترام و همدردی و همبستگی خود را با مردم عزیز کشورمان ابراز کردند.

در جریان مراسم اختتامیه بازی های ساحلی آسیا، رئیس ستاد برگزاری بازی‌ها که رئیس کمیته ملی المپیک چین نیز می باشد، در سخنانی ضمن قدردانی از کشورهای شرکت‌کننده، ورزشکاران، مربیان، کادر سرپرستی و مشاوران، از تلاش و همکاری همه عوامل اجرایی این دوره از مسابقات تقدیر کرد.

سپس «شیخ جوعان» رئیس قطری شورای المپیک آسیا در سخنانی کوتاه، پایان رسمی ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی را اعلام کرد. پس از آن پرچم شورای المپیک آسیا به اهتزاز درآمد و سرود این شورا پخش شد.

در بخش پایانی مراسم، پرچم و سرود ملی فیلیپین به‌عنوان میزبان هفتمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی به اهتزاز درآمد و پخش شد و گروه‌های هنری این کشور با اجرای حرکات نمایشی و رقص‌های محلی، جلوه‌ای از فرهنگ و هنر فیلیپین را به نمایش گذاشتند. همزمان تصاویری از شهر میزبان دوره بعدی نیز برای حاضران پخش شد.

سرانجام با اجرای سرود «به سانیا خوش آمدید»، پرونده ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی و مراسم اختتامیه آن رسماً بسته شد.

در پایان ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا، کاروان ورزش چین با ۵۵ مدال قهرمان شد، تایلند در رده دوم جدول توزیع مدال ها ایستاد و کاروان ورزش ایران هم در این جدول جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

مدال آوران کاروان ایران در ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا به این شرح هستند:

طلا

* حسن عجمی بختیاروند (دوومیدانی - پرتاب وزنه)

* علی‌اکبر زرودی (وزن ۷۰ کیلوگرم)

* علی غلامی (وزن ۸۰ کیلوگرم)

* امیرحسین کاووسی (وزن ۹۰ کیلوگرم)

* امیررضا صحرایی (وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم)

* تیم ملی کبدی ساحلی

* تیم ملی واترپلو ساحلی

* تیم ملی فوتبال ساحلی

* تیم ملی هندبال ساحلی

نقره

* تیم ملی والیبال ساحلی «ب»